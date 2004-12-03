تساوي تيمهاي استقلال و پيكان در نيمه نخست

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه كه به قضاوت فريدون اصفهانيان ودرحضوربيش ازده هزارتماشاگردرورزشگاه آزادي جريان دارد، اين تيم پيكان بود كه موفق شد دردقيقه 9 براثراشتباه خط دفاعي استقلال توسط اميروزيري به گل دست يابد.

استقلالي ها كه ازاين گل شوكه شده بودند، حملات پرشماري را برروي دروازه پيكان تدارك ديدند كه در يكي از اين حملات آبي پوشان تهراني براثراشتباه خط دفاعي پيكان توسط حسين كاظمي دردقيقه 24 به گل تساوي دست يافتند.

استقلالي كه موفق به گلزني شده بودند اندكي آرامش يافتند كه اين مساله موجب شد تا دقايقي پيكاني ها اندكي نبض بازي را دردست بگيرند. يكي دوموقعيت خطرناك توسط اميروزيري وطهماسبي بوجود آمد كه با هوشياري دروازبان ومدافعان استقلال نتيجه اي در برنداشت تا اين نيمه با تساوي يك بريك خاتمه يابد.