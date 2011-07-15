گرما کاهش می یابد ولی گرد و غبار می آید/ گرمای آبادان 52 درجه

نادر شفی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امشب تا اواسط هفته پیش رو روند تضعیف پر ارتفاع جنب حاره ای برروی استان مشاهده می شود بنابراین انتظار کاهش دما در تاریخ یاد شده در استان مورد انتظار است ضمن اینکه اینکه تغییرات فشار در منطقه عراق و غرب ایران، وزش باد؛ احتمال برخاستن گرد و غبار رادر منطقه به وجود می آورد.

وی در خصوص پیش بینی هواشناسی از وضعیت 24 ساعته هوای استان نیز گفت‌: آسمان استان صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط غبار آلود و در بعضی ساعات توام با وزش با دقابل ملاحظه پیش بینی می شود



شفی خدایی در مورد پیش بینی دریایی شمال خلیج فارس تصریح کرد: وضعیت هوا در این منطقه صاف همراه با غبار و جهت باد آن شمال غربی با سرعت 10 تا 30 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.



سرپرست هواشناسی خوزستان در مورد وضعیت جوی استان در 24 ساعت گذشته نیز گفت: در شبانه روز گذشته آبادان با 52 و بستان با 27.2 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده ند. ضمن اینکه حداکثر دمای اهواز به 51 و حداقل به 31 درجه سانتی گراد رسید.



در هفته گذشته گرمای بی سابقه ای بر هوای استان خوزستان سایه افکنده بود و زندگی مردم را به مشکل مواجه کرده است. این گرما که در برخی موارد با هوای شرجی و عرق کردن فراوان مردم نیز مواجه می شود باعث شده بود مردم کمتر به بازار و اماکن عمومی مراجعه کنند.



گرما باعث افزایش درگیریها می شود



در همین خصوص معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اینکه افزایش گرما در هر حالتی چه در مناطقی که به آن عادت دارند و چه در مناطقی که با آن مواجه نیستند باعث بروز برخی اختلالات می شود و یکی از این موارد این است که آستانه تحمل افراد به شدت کاهش می یابد.



سید سعید سیدیان افزود: یکی از اتفاقاتی که با بالارفتن دمای محیط صورت می‌گیرد کم شدن آستانه تحمل روحی و روانی افراد است که در همین زمینه مشاهده می‌کنیم در تابستانها نزاع و درگیری و پرخاشگریها افزایش می یابد.



سیدیان اظهار داشت: با بالارفتن درجه حرارت محیط از 35 درجه بیشتر بدن شروع به دفاع کردن می‌کند و آرام آرام عروق سطحی بدن گشاد شده خون بیشتری به محیط می‌رسد و در نتیجه فرد عرق می کند.



وی افزود: فرد به همراه عرق کردن مقدار زیادی پتاسیم و سدیم خود را نیز از دست می دهد و البته خون کمتری هم به اعضای اصلی بدن مانند مغز و قلب می‌رسد بنابراین ممکن است در این دما‌ها درصد افرادی که به سکته های قلبی و مغزی می رسند افزایش ‌یابند.



سیدیان تصریح کرد: از طرف دیگر سدیم و پتاسیم دفع شده از بدن موجب کندی ضربات قلب و ضعف و بی حالی فرد می شود که با بالارفتن بیشتر دما این نشانه ها نیز بیشتر شده و فرد نیاز به نشستن در محیط خنک و مصرف مایعات زیاد پیدا می کند.



وی گفت: شروع گرمازدگی معمولا با خشکی دهان، چشم، ضعف، بی حالی و کم شدن ادرار است که اگر کم شدن ادرار ادامه یابد می تواند نارسایی کلیه را در پی داشته باشد و حتی برخی از افراد را دچار دیالیز کند.



سیدیان ادامه داد: برای جلوگیری از گرمازدگی لازم است سالمندان و کودکان بیرون از منزل تا حد امکان نیایند و افرادی که مجبورند در ساعت گرم روز بیرون بیایند از لباس های روشن و سفید استفاده کنند و همچنین مایعات زیاد مصرف کنند.

