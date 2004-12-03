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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۸:۴۶

با هدف انجام يك ديدار رسمي ؛

رئيس جمهور موقت دولت عراق راهي آمريكا شد

يكي از مقامات دفتر رياست جمهوري موقت عراق اعلام كرد غازي الياور رئيس جمهوري موقت عراق براي يك ديدار رسمي از آمريكا امروز راهي واشنگتن شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اين مقام گفت : غازي الياور بعد از ظهر امروز راهي واشنگتن شد . وي در اين سفر با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا وديگر مقامات اين كشور ديدار خواهد كرد .

دراين سفر الياور را حيم الحسني وزير صنايع ، حازم شعلان وزير دفاع ، لواي العريس وزير راه و ترابري و نسرين البرواري وزير كار عراق همراهي مي كنند .

بنابر اين گزارش اين سفر دو ماه پيش از برگزاري انتخابات عمومي در عراق انجام مي شود .

الياور و بوش هر دو اعلام كردند اين انتخابات علي رغم در خواست متعدد گروههاي قدرتمند سياسي مبني بر به تاخير افتادن آن ، طبق برنامه سي ژانويه برگزار خواهد شد . 

از سوي ديگر اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد امروز اعلام كرد : جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز دوشنبه از غازي الياوررئيس جمهور موقت عراق  در كاخ سفيد استقبال خواهد كرد .

وي به خبرنگاران گفت : بوش و الياور در باره ديدگاههاي خود در باره آينده عراق به ويژه مسائل امنيتي ، روابط با آمريكا و انتخابات عمومي عراق بحث و گفتگو خواهند كرد .


کد مطلب 135979

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