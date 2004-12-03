رئيس جمهور موقت دولت عراق راهي آمريكا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اين مقام گفت : غازي الياور بعد از ظهر امروز راهي واشنگتن شد . وي در اين سفر با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا وديگر مقامات اين كشور ديدار خواهد كرد .



دراين سفر الياور را حيم الحسني وزير صنايع ، حازم شعلان وزير دفاع ، لواي العريس وزير راه و ترابري و نسرين البرواري وزير كار عراق همراهي مي كنند .



بنابر اين گزارش اين سفر دو ماه پيش از برگزاري انتخابات عمومي در عراق انجام مي شود .

الياور و بوش هر دو اعلام كردند اين انتخابات علي رغم در خواست متعدد گروههاي قدرتمند سياسي مبني بر به تاخير افتادن آن ، طبق برنامه سي ژانويه برگزار خواهد شد .



از سوي ديگر اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد امروز اعلام كرد : جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز دوشنبه از غازي الياوررئيس جمهور موقت عراق در كاخ سفيد استقبال خواهد كرد .



وي به خبرنگاران گفت : بوش و الياور در باره ديدگاههاي خود در باره آينده عراق به ويژه مسائل امنيتي ، روابط با آمريكا و انتخابات عمومي عراق بحث و گفتگو خواهند كرد .





