به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با موضوع "رسانه، ‌جامعه و حکومت زمینه ساز، راهبردها و راهکارها" از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) در سه محور زمینه سازی، رسانه و زمینه سازی و راهبردها و راهکارهای رسانه زمینه ساز برگزار شد.

"هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت" با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در آستانه نیمه شعبان پنجشنبه 23 تیر آغاز شد .

آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم آغاز به کار این همایش گفت: بحثی که مورد توجه این مجلس است از لحاظ موضوع، مصداق، هدف، خاستگاه، سند و هم از لحاظ وسیله و ابزار برای رسیدن به ظهور دارای اهمیت است.



وی در ادامه با تشریح آیه 55 سوره نور به اهمیت موضوع مهدویت از نگاه قرآن پرداخت و گفت: اولین مسئله در این آیه وعده الهی است که بطور قطع تخلف ندارد. وعده به کسانی که ایمان آورده و دارای عمل صالح هستند، این آیه خطاب به مؤمنان واقعی است. عمل صالح با عمل حسن متفاوت است ممکن است یک عملی خوب باشد اما نسبت به آن زمان و یا مکان مناسب نباشد لذا قرآن بیشتر به عمل صالح تأکید دارد. حسناتی که صلاحیت وقوع داشته باشند و برای رسیدن به هدف متناسب بوده، آنها صالح هستند.



مهدوی کنی افزود: در ادامه آیه خداوند می فرماید کسانی که به خدا ایمان آورده و عمل صالح می کنند زمینه ساز استخلاف هستند و از ائمه معصومین در مورد وظایف منتظران جهت زمینه سازی ظهور روایاتی به دست ما رسیده است.



وی یادآور شد: خداوند در این آیه کلمه استخلاف را می فرماید که با خلیفه یا جعل خلیفه فرق می کند. در کلمه استخلاف یعنی خداوند عنایت خاصی دارد که از باطن جمعیت ها جانشین خود را بیرون می کشد. چنانکه در گذشته صالحان مستخلف می شدند. برداشت دیگر بنده این است که نکته های دیگر این آیه مخصوص به استخلاف آخرین است نه استخلاف های گذشته.



آیت الله مهدوی کنی با بیان اینکه این وعده بزرگ الهی ما را دعوت به انتظار می کند تأکید کرد: از ائمه معصومین در مورد وظایف مردم در دوران غیبت روایاتی به دست ما رسیده است. برخی انتظار را دو جور معنی کرده اند یکی به بی حالی و انفعال تفسیر می شود یعنی فرد مؤمن هیچ وظیفه ای ندارد و خداوند کفار را به جان هم می اندازد و ما باید تنها تماشاچی باشیم در حالیکه بر اساس آیات قرآن دفع کفر به این معنی است که مؤمنان کاری انجام دهند نه اینکه تماشاچی باشند.



وی افزود: بر اساس احادیث ائمه اطهار مسئله استخلاف مربوط به مؤمنین صالح است باید به مسئله مهدویت عارفانه، عالمانه و مجتهدانه وارد شد و یکی دیگر از مسائل اصلی که ائمه معصومین در زمان غیبت به آن تأکید دارند پرهیز از اختلاف و تفرقه است. بر اساس یکی از احادیث، مردم در زمان غیبت تکالیفی دارند از جمله شناخت امام زمان خویش و عمل به دستوران الهی و آنجا که اختلاف پیدا شد مردم به امام مراجعه کنند و شأن امامت آن است که رفع اختلاف کند.

این همایش با برگزاری کمیسیونهایی ادامه یافت . در محور اول این همایش با موضوع "زمینه سازی" به مباحثی در مورد زمینه سازی رسالت منتظران، موانع و آسیب های زمینه سازی،‌ ولایت فقیه و زمینه سازی، نقش حوزه و دانشگاه در زمینه سازی و شاخص های فرهنگی جامعه و حکومت زمینه ساز پرداخته شد.

در محور دوم نیز در موضوع "رسانه و زمینه سازی" مباحثی در مورد رسانه و فرهنگ، ظرفیت و محدودیت های رسانه، موانع و آسیب های رسانه، غرب، رسانه و زمینه سازی، مبانی، اهداف و شاخص های رسانه زمینه ساز و کارکردهای رسانه زمینه ساز مطرح شد.



"راهبردها و راهکارهای رسانه زمینه ساز" سومین محور این همایش بود که اندیشمندان طی ارائه مقالاتی به مباحثی چون راهبردها و راهکارهای رسانه برای ایجاد جامعه زمینه ساز، راهبردها و راهکارهای رسانه زمینه ساز در مواجهه با جنگ نرم، راهبردها و راهکارهای رسانه زمینه ساز در مقابله با آسیب های فرهنگی پرداختند.

این همایش امروز جمعه 24 تیر به پایان می رسد و بر اساس پیش بینی ها مقرر شده، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی از سخنرانهای اختتامیه این همایش بین المللی باشند .