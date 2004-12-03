ليست واحد براي انتخابات صرفا اختصاص به شيعيان ندارد/ آيت الله سيستاني هيچ دخالتي در تشكيل ليست واحد براي انتخابات نميكند

به گزارش خبرگزاري مهر، حسين شهرستاني درگفتگوبا روزنامه الحيات گفت : در ليستي كه به زودي براي شركت در انتخابات اعلام خواهد شد صرفا گروههاي شيعه حضور ندارند بلكه همه طيف هاي سياسي و قوميت ها ومذاهب عراق درآن شركت دارند و يك ليست ملي است.



وي عضو كميته شش جانبه اي است كه مرجعيت شيعه درنجف براي آماده كردن يك ليست واحد براي شركت در انتخابات تشكيل داده است.

شهرستاني گفت : اين ليست براي تصويب به هيات عالي مستقل اجرايي انتخابات تسليم خواهد شد .



وي به وجود سه پيشنهاد براي انتخاب نام براي اين ليست اشاره كرد كه به گفته وي همچنان از سوي احزاب اصلي شركت كننده درحال بررسي است .



وي به اين نكته اشاره كرد كه فعاليت كميته شش جانبه بر روي ايجاد نقطه نظرات و اصول مشترك ميان تمام جريان هاي شركت كننده متمركز شده است كه در فعاليت خود موفق عمل كرده است وموفق شد يك ليست ملي را كه شامل همه نيروها و جريان ها و سازمان هاي سياسي و مذهبي عراق است تشكيل دهد.



وي اين نكته را كه نيروهاي شيعه اين ليست را در انحصار خود درآورده اند ، تكذيب كرد وبه اين نكته اشاره كرد كه مرجعيت از آغاز خواستار تشكيل ليست واحد شيعي نبود ازهمان آغاز درخواست براي تشكيل ليست يكپارچه ملي كه شامل تمام قوميت ها وطوايف و جريان ها است، مطرح شد.



وي تاكيد كرد : مرجعيت درفعاليت كميته شش جانبه هيچ گونه دخالت نكرده است و ازهيچ جريان وقوميتي به زيان ديگري حمايت نكرده است دستور تشكيل آن ليست هم به طور كلي به كميته موكول شده است.به گفته وي موافقت همه شركت كنندگان در اين ليست با تاييد واستقبال مرجعيت عالي ديني مواجه شده است .



شهرستاني افزود: جريان صدر به عنوان يك طيف در ليست شركت نكرد و نامزدهايي را پيشنهاد نكرد اما كميته با رهبران آن به توافق رسيد كه درصورت اعلان اين ليست رهبران جريان مقتدي صدر از اين ليست و نامزدهاي برغم عدم شركت اين جريان حمايت كنند.



انتخابات عراق قرار است بر اساس موعد مقرر در 30 ژانويه (11 بهمن) برگزار شود هرچند برخي گروههاي اقليت اين انتخابات را تحريم كرده اند اما مراجع واكثريت ملت عراق ودولت موقت اين كشور بر برگزاري آن در موعد مقرر تاكيد كرده اند.