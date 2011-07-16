300 واحد سنگبری در اصفهان تعطیل شد

سعید شهشهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هماکنون دو هزار واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد، بیان داشت: در حال حاضر واحدهایی که توانایی فعالیت در این شرایط را دارند به کار خود ادامه میدهند اما با تمامی تشویقها یک هزار و 550 واحد سنگبری استان اصفهان به صورت نیمه تعطیل فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: با تشویق تولیدکنندگان به ادامه فعالیت در حال حاضر تعطیلی کامل این واحدها منتفی شده و از دو هزار واحد سنگبری استان اصفهان، حدود 300 واحد طی ماههای اخیر تعطیل شدهاند.
نایب رئیس انجمن صنفی سنگبران استان اصفهان ادامه داد: بیشتر واحدهای تعطیل شده استان اصفهان در شهرستانهای نائین، داران و میمه مستقرهستند.
وی بیان داشت: واحدهای سنگبری استان اصفهان با دریافت وام و تسهیلات تاکنون توانستهاند ادامه حیات دهند و اگر وعدههایی که از سوی مسئولان در مورد مشکلات مختلف واحدها داده شده، عملیاتی نشود این واحدها با شرایط دشوارتری مواجه خواهند شد.
شهشهانی با اشاره به اینکه واردات بیرویه سنگ به کشور همچنان ادامه دارد، گفت: یکی از موانع تولید و رقابت در واحدهای داخلی واردات بیرویه سنگهای چینی به کشور است.
وی افزود: طبق قوانین در صورتی واردات محصولی به کشور انجام میگیرد که تولیدکننده داخلی توانایی تامین نیاز بازار در این زمینه را نداشته باشد و این در حالی است که واحدهای سنگبری کشور قادرند، نیاز بازارهای داخلی در این مورد را پاسخگو باشند.
نایب رئیس انجمن صنفی سنگبران استان اصفهان با تاکید بر اینکه حذف کرایه حمل و نقل برای تولیدکنندگان چینی و همچنین پرداخت یارانه از سوی دولت به واحدهای تولیدی، از جمله دلایل ارزان بودن سنگ چینی و ورود آن به بازارهای ایران است، تصریح کرد: صادرات سنگ از استان اصفهان عملا تعطیل شده است.
وی گفت: دولت در صورتی باید اقدام به واردات سنگ کند که بازار داخلی در این زمینه کمبودی داشته باشد اما در حال حاضر هیچ کمبودی احساس نمیشود با این حال واردات سنگ به ایران ادامه دارد.
شهشهانی با اشاره به اینکه بستههای حمایتی دولت برای واحدهای سنگبری که باید از سوی سازمان صنایع و معادن تامین میشد، تاکنون اجرایی نشده، ادامه داد: اجرای این طرح تنها در حد نامنویسی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات پیشرفت داشته است.
نظر شما