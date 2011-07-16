به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام "کارلوس کی‌روش" مرحله آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان که برای بازی با مالدیو با برگزاری سه مرحله اردو در تهران آغاز و با برپایی اردویی آماده سازی در اتریش پیگیری شده بود با دیداری دوستانه مقابل ماداگاسکار به سرانجام می رسد. اینکه چرا بازی با تیم یکصد و سی و هشتم فیفا برای تیم ملی انتخاب شده است، برمی گردد به سلیقه کارلوس کی‌روش که باید به آن احترام بگذاریم و البته امیدوار باشیم که بازهم تجربه بازی با تیم‌هایی چون برزیل و روسیه برای فوتبال ایران تکرار شود.

ماداگاسکار حریفی ناشناخته

زمانی که ماداگاسکار برای رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان انتخاب شد، خیلی‌ها از خود پرسیدند این کشور کجاست؟ در قاره آمریکا قرار دارد؟ از تیم‌های قاره آفریقاست؟ و یا ... .

جمهوری ماداگاسکار که نام سابقش جمهوری "مالاگاسی" بوده است، جزیره‌ای است در جنوب شرق قاره آفریقا که در اقیانوس هند واقع شده است. این کشور که چهارمین جزیره بزرگ دنیاست مساحتی بالغ بر 587 هزار کیلومتر مربع دارد. این کشور آفریقایی در ورزش فوتبال کشوری گمنام است و اصلا ورزش اول ماداگاسکار "ماراینگی" نام دارد که مبارزه‌ای تقریبا شبیه کیک بوکسینگ است.

ماداگاسکار در آخرین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال رتبه یکصد و سی و هشتم فیفا را پایین‌تر از پورتوریکو و بالاتر از بروندی در اختیار دارد. این تیم در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا با تیم‌های گینه، نیجریه و اتیوپی در یک گروه قرار گرفته است که با تحمل سه شکست و دستیابی به یک نتیجه تساوی در مصاف با گینه در قعر جدول این گروه قرار دارد. آخرین دیدار ماداگاسکار در این مرحله از مسابقات مقابل گینه برگزار شد که آن بازی به برتری 4 بریک گینه انجامید.

آخرین دیدار دوستانه ماداگاسکار در تاریخ 29 اوت 2010 مقابل کومور برگزار شد که در آن بازی حریف عصر یکشنبه تیم کشورمان برتری یک بر صفر را از آن خود کرد. براساس اعلام سایت ویکی پدیا سرمربی تیم فوتبال ماداگاسکار در حال حاضر فردی به نام "مائوریسه موسی" است که ظاهرا اهل همین کشور ماداگاسکار است. او از سالجاری میلادی هدایت تیم ملی فوتبال ماداگاسکار را برعهده گرفته است.

اولین بازی تیم کی‌روش در ورزشگاه آزادی

تیم ملی فوتبال کشورمان از زمانی که کارلوس کی‌روش به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شده است، چهار بازی تدارکاتی برگزار کرده است که هیچکدام از این دیدارها در ورزشگاه آزادی نبوده است. این تیم در نخستین دیدار تدارکاتی خود با یک گل امیدهای فوتبال ایران را در ورزشگاه دستگردی شکست داد و در اردوی اتریش مقابل متالیست اوکراین با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد و در ادامه تیم‌های دی استرادای اسلواکی و بانیک استراوای جمهوری چک را به ترتیب با نتایج 2 بر صفر و 3 بر 2 شکست داد.

مشق بازی با مالدیو

درست یا غلط تیم ملی فوتبال کشورمان تدارک خوبی را برای بازی با تیم کوچک مالدیو دیده است. چهار مرحله اردوی داخلی و یک اردوی خارجی در اتریش کل برنامه‌های تیم ملی تا به امروز بوده که با دیدار فردا مقابل ماداگاسکار کامل می شود. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان که تاکید دارد، نگاهش به آینده است و ساختن تیمی قدرتمند برای صعود به جام جهانی برزیل از همین بازی با تیم‌های گمنامی چون ماداگاسکار و مالدیو رویای بازی با بزرگان فوتبال جهان را در سر می پروراند.

او با انتخاب حریفی چون ماداگاسکار می خواهد بازی با مالدیو را تمرین کند که خودش می گوید، پیشرفت چشمگیری نسبت به آن زمان که از ایران 17 گل خورده است داشته و می خواهد در بازی مقابل ایران فراتر از تصور ظاهر شود. تمرین بازی با مالدیو اگر با پیروزی پرگل تیم ملی همراه شود، روحیه ملی پوشان را در آستانه آن بازی مرحله انتخابی جام جهانی 2014 تقویت خواهد کرد.

انتظار کی‌روش

ملی پوشان فوتبال کشورمان عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ماداگاسکار خواهند رفت که نخستین بازی آنها در ورزشگاه آزادی از زمان حضور کی‌روش است. این مربی پرتغالی که آمده تا فوتبال ملی ایران را رنگ و رویی تازه ببخشد، انتظار دارد حتی برای بازی با تیم یکصد و سی و هشتم فیفا هم ورزشگاه پر شود. او که انگار از قهر طولانی مدت مردم فوتبالدوست ایران با تیم ملی بی خبر است، انتظار دارد حتی در این بازی هم تعداد سکوهای پر ورزشگاه، بیشتر از سکوهای خالی باشد.

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ماداگاسکار ساعت 19:30 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. شاگردان کارلوس کی روش در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای اول و ششم مردادماه در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم ملی مالدیو خواهند رفت.