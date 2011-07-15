جذب آقای گل لیگ خوزستان و مصاف تدارکاتی با شهرداری بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم به منظور محک بازیکنان خود در آستانه بازیهای یازدهمین دوره لیگ برتر کشور امروز در سومین روز از اردوی تدارکاتی خود در شهرستان بروجرد یک دیدار تدارکاتی برگزار می کند.



در این خصوص سرپرست تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: بعد از برگزاری مراسم قرعه‌کشی بازیهای یازدهمین دوره لیگ برتر باشگاههای کشور و مشخص شدن حریف هفته نخست برنامه ریزی مناسبی انجام داده ایم تا با آمادگی کامل به مصاف تراکتور سازی برویم.



رضا کشوری افزود: صبای قم هم‌ اکنون در اردوی بروجرد به سر می‌برد و بعد از پایان این اردو در روز چهارشنبه انجام بازیهای تدارکاتی در دستور کار قرار دارد تا صبای قم از هر نظر در بهترین فرم ممکن در شرایط مسابقه قرار بگیرد.



جدال صبا و شهرداری بروجرد



صبای قم امروز درنخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی تدارکاتی بروجرود به مصاف تیم فوتبال شهرداری این شهر می‌رود.



قرار است طبق توافق صورت گرفته بین مسئولان دو باشگاه، دیدار تیمهای صبای قم و شهرداری بروجرد از ساعت 18 امروز جمعه در زمین چمن اختصاصی تیم شهرداری بروجرد برگزار شود و عبدالله ویسی در آستانه لیگ یازدهم بازیکنان تیمش را از نظر آمادگی ارزیابی کند.



جذب آقای گل لیگ خوزستان



آقای گل مسابقات لیگ دسته فوتبال باشگاههای استان خورستان نیز به عضویت صبای قم در آمد.



این بازیکن احمد داودی بازیکن ریز نقش و کوتاه قامت جدید صبای قم است که بعد از حضور در تمرینات صبا از سوی عبدالله ویسی مورد پسند قرار گرفت و بدین ترتیب صبای قم را در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال همراهی خواهد کرد.



تمرین سنگین در دومین روز اردوی بروجرد



دومین روز برنامه های آماده سازی صبای قم در اردوی تدارکاتی این تیم در شهرستان بروجرد روز پرکار و سنگینی برای بازیکنان صبا بود.



در این تمرین که در زمین چمن نساجی شهر بروجرد برگزار شد عبدالله ویسی به منظور سنجش میزان آمادگی جسمانی بازیکنان خود در شرایط مسابقه یکی از سخت ترین روزها و مراحل تمرینی را برای بازیکنان تیمش در نظر گرفته بود که سبب شد تا بسیاری از بازیکنان برای نخستین بار در چنین شرایط قرار بگیرند.



برگزاری بازی دوستانه صبا در قم‌



تیم فوتبال صبای قم بعد از اردوی بروجرد در ادامه برنامه های آماده سازی و تمرینات خود پیش از آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس یک دیدار تدارکاتی و دوستانه را در شهر مقدس قم و در ورزشگاه اختصاصی خود برگزار خواهد کرد.



بر‌اساس این تصمیم،‌ تیم فوتبال صبا در آستانه یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور وهمچنین در راه کسب آمادگی لازم برای حضور در رقابتهای لیگ برتر‌ روز جمعه آینده در قم در دیداری تدارکاتی به میدان می رود.