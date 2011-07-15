اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور باشکوه تر برگزار شدن جشنهای نیمه شعبان و کاهش آسیبهای موجود در جشنها، جلسه ای با حضور سرپرست تبلیغات اسلامی بهاباد در مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) بهاباد برگزار شد.

در این جلسه که نماینده فرماندهی انتظامی شهرستان و روسای هیئت امنای مساجد شهرستان بهاباد حضور داشتند، حجت الاسلام حسین حاتمی، سرپرست تبلیغات اسلامی بهاباد اظهار داشت: مراسم جشن و سرور باید در شان ائمه (ع ) برگزار شود و باید با اجرای مراسم جشن و سرور سالم و دور از گناه موجبات رضایت حضرت مهدی (عج) را فراهم کنیم.

وی استفاده از موسیقی های طرب انگیز، راه بندان خیابانها، آلودگی صوتی و نمایشهای بی محتوا را از آسیبهای جشنهای بهاباد بیان کرد و از هیئتهای مذهبی و برگزارکنندگان جشنها خواست تا شئون اسلامی را در این جشنها رعایت کنند.

برگزاری همایش منتظران ظهور در شهرستان تفت

با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفت همایش منتظران ظهور در مسجد نظر کرده برگزار شد.

همزمان با سالروز میلاد فرزند برومند امام حسین (ع) مراسم جشن میلاد آن حضرت و جلسه منتظران ظهور در مسجد نظر کرده با مولودی خوانی، زیارت عاشورا و سخنرانی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و کانون مداحان برگزار شد.

در این مراسم که فعالان جشنهای نیمه شعبان حضور داشتند حجت الاسلام متوسل رئیس اداره تبلیغات اسلامی پس از ذکر مناقب و خصوصیات اخلاقی حضرت علی اکبر (ع) بر لزوم الگو گرفتن جوانان از ایشان تاکید کرد.

وی در خصوص آسیبهای مراسم جشن نیمه شعبان اظهار داشت: دشمنان اسلام پس از نا امیدی از حذف اینگونه مراسم به فکر ایجاد انحراف افتادند و در برخی موارد موفق بوده اند پس ما نیز باید با تدبیر خود از این انحرافات جلوگیری کنیم.

متوسل ادامه داد: جوانان ما عاشق اهل بیت (ع) هستند اما بعضا نمی دانند این شور و علاقه را چگونه نشان دهند بنابراین وظیفه همه افراد با اطلاع این است که تذکر داده و از پخش آهنگهای غیر اسلامی یا حرکات و حرفهای ناپسند در برنامه های این اعیاد جلوگیری کنند.

برگزاری محافل انس با قرآن کریم در شهرستان میبد

در آستانه نیمه شعبان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد با همکاری انجمن اسلامی طه محافل انس با قرآن کریم را برگزار می کند.

حجت الاسلام مهدی طباطبایی به یمن فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد با همکاری انجمن اسلامی طه اقدام به برگزاری برنامه های متنوع قرآنی خواهد کرد.

طباطبایی از برگزاری سه محفل قرآنی در سه شب همراه با اجرای برنامه توسط سخنرانان و قاریان بین المللی قرآنی از داخل و خارج کشور خبر داد و افزود: این برنامه ها در محل مهدیه امیرآباد در روزهای بیست و سوم تا بیست و پنجم تیرماه با حضور و سخنرانی الیابس از کشور مراکش و قرائت قاریان بین المللی استاد سعیدیان، نیکدستی و صمدف از کشور تاجیکستان برگزار می شود.

برگزاری برنامه های فرهنگی به مناسبت نیمه شعبان در میبد

برنامه های متنوع فرهنگی، مذهبی و تفریحی به مناسبت نیمه شعبان در سطح محلات و مناطق مختلف شهرستان میبد برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدی طباطبایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد با تبریک فرارسیدن سالروز خجسته میلاد حضرت قائم (عج) گفت: برنامه های مختلفی در سطح شهرستان میبد به منظور آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با مقدمات ظهور و نشانه‌های منتظر واقعی برگزار می شود.

وی برگزاری محافل انس با قرآن، مراسم جشن توسط مساجد و حسینیه ها، توزیع نرم افزار مولودی و بسته های فرهنگی، توزیع شربت و شیرنی توسط اقشار مختلف با برپایی ایستگاه های صلواتی، دعوت از سخنرانان و مداحان کشوری، اعزام مبلغ به روستاها و مناطق مختلف شهر، نور افشانی آسمان شهرستان، آذین بندی و چراغانی تشکلهای دینی و ادارات، نصب پارچه نوشته در معابر و میادین اصلی شهر، بیان موضوع مهدویت بر روی منابر و کلاسهای طرح اوقات فراغت را از جمله این برنامه ها برشمرد.