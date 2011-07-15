فصلنامه داروهای گیاهی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین شماره فصلنامه داروهای گیاهی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و مدیر مسئولی دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی رئیس مرکز پژوهشهای گیاهان دارویی و دام پزشکی سنتی چاپ و منتشر شد.

در این فصلنامه می توان به مواردی از جمله بررسی تنوع اکوتیپی و شیمیوتیپی آویشن دنایی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله ی شهری و کود گاوی بر مقدار وزن خشک و عناصر سنگین در گیاه رز ماری، بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی استان کرمان، تاثیر شرایط محیط کشت و نگهداری کلاله زعفران بر میزان ترکیب کروسین، بررسی اثر عصاره ی آبی برگ توت سفید، مطالعه مقدماتی گونه های گیاهان دارویی در استان فارس، بررسی کارآیی نهاده ها در زراعت گیاه دارویی شوید در منطقه رودهن و آشنایی با روش تحقیق در طب سنتی اشاره کرد.

شماره های اول و دوم فصلنامه داروهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بهار و پاییز 89 چاپ و منتشر شده است.

