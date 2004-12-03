مربيان تيمهاي فوتبال استقلال و پيكان در پايان بازي چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار" مهر" محمدمايلي كهن سرمربي پيكان درخصوص اين مسابقه گفت: جايگاه پيكان درحال حاضرچيزي نيست كه مشاهده مي كنيد وبطورقطع درآينده وضعيت بهتري خواهيم داشت.

وي ادامه داد: تيم ما درنيمه اول خوب بازي كرد وبازي را دردست داشت، اما استقلال اواخرنيمه دوم موفق شد بربازي مسلط شود و گل اين تيم نيزدرهمين زمان بدست آمد. ضمن اينكه اين پيروزي را استقلال تبريك مي گويم.

اميرقلعه نويي سرمربي استقلال تهران نيزدرخصوص اين مسابقه اظهارداشت: پيكان فوتبال خوبي را دراين مسابقه به نمايش گذاشت وبا پوشش لايه هاي دفاعي درنيمه اول ما را آزاردادند واعتقاد دارم استحقاق مساوي وحتي پيروزي دراين بازي را داشتند، اما ما در نيمه دوم بربازي مسلط شديم وبا فشارهايي كه برحريف وارد كرديم دردقايق پاياني به گل برتري دست يابيم.

وي درپايان گفت: مايلي كهن تيم خوبي را ساخته وپرداخته كرده است ودرآينده نتايج بهتري كسب خواهد كرد.