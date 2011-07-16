به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله دهناد با اشاره به آمادگی شرکت مخابرات استان قم برای خدمات رسانی به زائران در نیمه شعبان در قم از راه اندازی دو سایت BTS موقت تلفن همراه و سریع النصب برای افزایش ظرفیت در ارتباط تلفن‌های همراه و افزایش پذیرش مشترک میهمان به تعداد ۱۰۰ هزار شماره خبر داد.



وی در ادامه گفت: بالا بردن ظرفیت ترافیک لینک‌های BSC در محدوده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و امکان ارتباط با تلفنهای ۱۳۵ و ۱۳۷ (راهنمای زائر) بدون کد از مهم‌ترین فعالیت‌های این شرکت در آستانه نیمه شعبان بر شمرد و گفت: این فعالیت‌ها موجب بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار خواهد شد.



جانشین مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم همچنین ضمن اعلام آمادگی کامل کار‌شناسان فنی شرکت در ایام نیمه شعبان از اختصاص ۱۱ دفتر خدمات ارتباطی در نقاط مختلف شهر در روز نیمه شعبان و ارائه سرویس‌های تلفن همراه در دفتر مخابرات مسجد مقدس جمکران بصورت ۲۴ ساعته خبر داد.



وی در ادامه افزود: ۱۰ کیوسک شارژ گوشی تلفن همراه و هفت کیوسک دو قلوی شارژ تلفن همراه در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران برای خدمات رسانی بهتر به زائران نصب شده است.



دهناد در پایان افزود: علاوه بر تلفن‌های همگانی موجود ۱۵ باجه تلفن همگانی نیز در اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و پارک سوار‌ها نیز اضافه شده است.

