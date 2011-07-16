هفته چهارم کورس تابستانه اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 69 راس اسب ورزشی در هشت دور به مسافتهای هزار و 1500 متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول، اسبهای ورزشی قزل دور با چابکسواری علی رجال، دل دل طلا با یوسف دهش و سرکش با ستار مهرانی، در کورس دوم اسبهای بیکبال با ابوطالب چاری زاده، شیر یلقی با جواد آچاک و سحر گل با مصطفی عطایی و درکورس سوم اسبهای دورنام با ابوطالب چاری زاده، شاریس پا با متین آموت و داز مزرعه با ستار مهرانی اول تا سوم شدند.

اسبهای ورزشی دوگل با ابوطالب چاری زاده، بادلی قدم با فیض الله رجال و دلخوش با احمد پقه در کورس چهارم، اسبهای کویین هورس با چابکسواری ناصر قزل، سلطان بانو با متین آموت و شارمن با ابوطالب چاری زاده در کورس پنجم و اسبهای نعمت خان با ناصر قزل، دلشادگل با یاسر جرجانی و کرفه با عبدالله قللر عطاء در کورش ششم اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی دور هندی کاپ شامل یاد بابا با کمال دالیجه عطاء، امپراطور صحرا با ناصر قزل و ثانی با ستار مهرانی در کورس هفتم و اسبهای جی جی دن با محمد خجملی، مهرداد خان با ناصر قزل و آریزونا با کمال دالیجه عطاء در کورس هشتم برتر شدند.



رئیس مجموعه سوارکاری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این هفته از رقابتها 226 میلیون و 400 هزار ریال جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس دوم تا هشتم ویژه اسبهای دوخون بوده است.



وی اظهار داشت: مسافت کورسها اول، ششم، هفتم و هشتم رقابتها هزار و 500 متر طول و بقیه دورها به مسافت هزار متر طول برگزار شد.