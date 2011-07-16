ضرورت اطلاع رسانی تخصصی در سازمان ها

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه های تخصصی درون سازمانی نقش بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ صحیح اطلاع رسانی ایفاد می کند.



نقش پایگاه های خبری و اطلاع رسانی تخصصی هر دستگاه در تنویر افکار عموم و تولید محتوا برای دیگر رسانه ها به خوبی نمایان است؛ این پایگاه ها با ارائه محتوای مورد توجه و نیاز مخاطبان، به این فضای شیشه ای، درخشش و شفافیتی ویژه بخشیده و ذائقه مخاطبین را شکل می دهند.

از این رو ایجاد فضایی که اطلاعات مورد توجه و متناسب با نیاز مخاطبان را منعکس کند یکی از مهمترین رویکردهای پایگاه های اطلاع رسانی و خبری هر دستگاه است. لیکن تحقق این مهم بیش از هر چیز نیازمند اصلاح نگرش مدیران به حوزه اطلاع رسانی بعنوان یکی از تعیین کننده ترین بخش های دستگاه هاست.

شفاف سازی در حوزه اطلاع رسانی به معنای ایجاد فضایی شیشه ای است که منعکس کننده عملکرد، نقاط قوت و ضعف های موجود بوده، از این طریق امکان ارائه تشریح واقع بینانه مسائل و تبئین راهکارهای مناسب را فراهم می آورد.

به طور قطع مردمی که از روند تغییر یک پروژه به طور دقیق آگاهی داشته باشند و تمامی ابعاد و نتایج آن را بشناسند، برای پیشرفت اصولی ساختار آن صبوری به خرج داده و جهت هم سویی با تغییرات آتی خود را مهیا می کنند.

این اقدام همچنین فرصت کافی را در اختیار مجریان طرح و دستگاه های ذیربط قرار می دهد تا جامعه را برای استفاده از امکانات نوین آماده نموده، فرهنگ سازی مورد نیاز در این زمینه را پدید آورند. چه بسا در جامعه گاه فرصت ها و امکانات متعددی به وجود می آید که در اثر اطلاع رسانی اندک و ناآشنایی مردم، به سادگی از دست می رود.

این نکته بیش از هر چیز در نهادهایی چون شهرداری ها بیشتر به چشم می آید. بر آورد بیش از 370 وظیفه و ماموریت برای مدیریت شهری گویای تنوع و گستردگی کار در این حوزه است.به گونه ای که مردم به صورت روزانه و مستمر با فعالیت های آن در ارتباط می باشند.



شاید فعالیت هیچ سازمان خدمات رسانی در کشور به میزان شهرداری ها به طور پیوسته در معرض دید ناظرین که همان شهروندان می باشند قرار نداشته باشد. از این رو اطلاع رسانی دقیق و مناسب بهترین راه برای ایجاد هم سویی مردم در تحقق اهداف پیش روی این سازمان است.

افزایش رضایتمندی مردم و جلب مشارکت آنها و بستر سازی بهره گیری بیشتر از سرمایه های اجتماعی و ایجاد پویایی سازمانی حداقل ره آورد نگاه تخصصی به حوزه اطلاع رسانی مدیریت شهری است.



به طور مثال طولانی شدن روند اجرای طرح ها معضلی است که همواره اعتراض بسیاری از شهروندان را نسبت به عملکرد شهرداری ها به بار می آورد. در چنین شرایطی شناخت دلایل و آگاهی از نتایج حاصله می تواند فراهم آورنده فضایی باشد که در آن مسئولان و مجریان با فراغ بال و تمرکز بیشتر طرح ها را به پایان برده، شاهد کمترین آسیب و درصد خطا در اجرای پروژه های شهری و خدماتی باشیم.

آغاز به کار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج نویدی بر شروع این روند در سطح استان البرز بود. انعکاس به هنگام و تخصصی اخبار خانواده بزرگ شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در مدت کمتر از دو ماه از فعالیت این پایگاه نشان از موفقیت های قابل توجه شهرداری کرج در تغیر رویکرد خود به حوزه اطلاع رسانی است.

این پایگاه در مدتی کوتاهی از آغاز به کار خود توانسته در تولید محتوا به عنوان یک آژانس خبری تخصصی درون سازمانی به خوبی بدرخشد و بستر مناسبی را برای رسانه های گروهی را فراهم آورد تا از این طریق اخبار شهرداری و سازمان های مرتبط با آن با وضوح و روشنی بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

به نظر می رسد موفقیت شهرداری کرج در تبئین رویکرد تخصصی به حوزه اطلاع رسانی می تواند الگویی برای سایر دستگاه ها و سازمان های استان با شد تا با اصلاح رویکرد خود به این حوزه، نقش رسانه ها را در تحقق اهداف خود جدی تر گرفته و فضا را برای اطلاع رسانی مطلوب فراهم کنند.

یکی از راه های تسری "فرهنگ صداقت" در جامعه، بسط آن از طریق مسئولین و سردمداران است. از این رو تغذیه صحیح رسانه ها و ارائه عملکرد شفاف به مردم می تواند بیش از هر چیز به جلب اعتماد شهروندان بینجامد، اعتمادی که در پس صداقت حاصل خواهد شد.

با توجه به این نکته جلب اعتماد عمومی از طریق رعایت اصل صداقت یکی از مهمترین فاکتورها و راهکارهای موجود برای ساخت جامعه ای سالم و مردم مدار است که بر پایه اطلاعات دقیق و صحیح صورت خواهد گرفت.

امید است تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مسئول این مهم را جدی گرفته و با توجه به اهمیت نقش رسانه در جوامع و اثرگذاری بی بدیل آن در اذهان عمومی، به تحلیل و انعکاس اخبار حوزه فعالیت خود به طور شفاف و روشن اقدام نمایند.

از این طریق می توان این باور را در ذهن شهروندان ایجاد کرد که تمامی اقدامات بعمل آمده و طرح های پیش رو جز به منظور رفاه حال مردم نبوده و پیشرفت جامعه در هر حال مد نظر صاحب منصبان و مسئولان استان است.



رسانه این امکان را به جامعه می دهد تا با ارائه اطلاعات دقیق و اخبار به روز، نقاط تاریک یا نیمه تاریک اذهان مخاطبان را روشن کند.