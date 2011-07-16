مدیر جدید روابط عمومی تبلیغات اسلامی گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم تجلیل ازانوش اخوان که در نخستین نشست مسؤلان روابط عمومی ادارات تبلیغات اسلامی تمامی شهرستان ها برگزارشد، مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان ضمن قدردانی از خدمات 30 ساله مدیر سابق روابط عمومی گیلان با تاکید بر نقش و جایگاه روابط عمومی در دستگاه ها گفت: روابط عمومی حلقه واسط بین جامعه و مدیران است و باید اطلاعات دقیق، شفاف و به ‌روز دستگاه و جامعه را به مدیران انتقال دهد.

حجت الاسلام جمال یاری ادامه داد: روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین سازمانی، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی دارند.

وی عنوان کرد: به این دلیل توجه ویژه به روابط عمومی ها به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین مهمترین وظیفه روابط عمومی را اطلاع‌ یابی و اطلاع ‌رسانی عنوان کرد و یادآورشد: برقراری پل ارتباطی درون و بیرون سازمانی کاری تخصصی است و ایجاد چنین ارتباطی مستلزم آگاهی از اهمیت، نقش و کارکردهای اطلاع‌ رسانی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه این نشست حجت الاسلام صادق دوستار را به عنوان مدیر روایط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان معرفی کرد.

انوش اخوان در سال 1360 وارد سازمان تبلیغات اسلامی شد و در اواخر سال 1389 به مقام بازنشستگی نائل آمد.