به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان مرکزی روز شنبه در جریان بازدید از روند پیشرفت فیزیکی و ساخت تالار مرکزی شهر اراک و موزه دفاع مقدس استان از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای ادامه ساخت موزه دفاع مقدس و تالار مرکزی اراک خبر داد و گفت: در تلاش هستیم در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این مبلغ را دو برابر کنیم.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: این طرح یکی از طرحهای مهم و کاربردی در فرهنگ و هنر استان است که در سال گذشته با تلاش استانداری همه اعتبارات ملی تخصیصی به این طرح جذب شد.

وی ادامه داد: ساختمان این طرح در اوایل سال 1391 به بهره برداری می رسد و نصب تجهیزات آن بر عهده وزارتخانه است.

شعبانی فرد گفت: با بهره برداری از تالار مرکزی شهر اراک بخش مهمی از نیازهای اصحاب فرهنگ و هنر استان برطرف و انجام کارهای هنری و‌ آموزشی در این بخش تسریع خواهد شد.

از شلمچه تا کتابخانه در موزه

وی گفت: موزه دفاع مقدس استان مرکزی در اراک در زمینی به مساحت 30 هزار و 200 مترمربع و در چهار فاز شامل بخش های اداری، سالن نمایش، خط مرزی فکه تا شلمچه، حرم شهدای گمنام، آب نما و کتابخانه تخصصی دفاع مقدس احداث خواهد شد.

استاندار استان مرکزی همچنین در بازدید از موزه دفاع مقدس استان نیز گفت: فاز اول موزه دفاع مقدس استان تا پایان آبان ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: فاز اول شامل ساختمان اداری، کف ریزی، پارکینک و بدنه ساختمان( دیوار سرخ ) شامل تصاویر شهدای والامقام استان است.

9.5 میلیارد ریال بودجه ملی برای موزه

وی گفت: برای تکمیل فاز نخست دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، 7 میلیارد ریال از اعتبارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور و مابقی آن از اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

وی افزود: ساخت موزه دفاع مقدس از طرح های مهم فرهنگی محسوب می شود چون با ساخت آن می توان نمایی کلی از نقش استان در هشت سال دفاع مقدس را به مردم به خصوص جوانان ارائه داد.

شعبانی فرد بیان کرد: حفظ و انتقال دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس به جوانان امری ضروری است و این مهم در تقویت هویت اسلامی این قشر اثر گذار است.

توجه به نیازهای هنرمندان در تالار مرکزی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این بازدید گفت: در این طرح همه نیازهای اصحاب فرهنگ و هنر و فعالیتهای انجمن های مختلف لحاظ شده است.

مصطفی مشایخی ادامه داد: حمایت استانداری استان از ساخت و تکمیل این طرح مهم فرهنگی برای عوامل اجرایی، مدیران فرهنگی و شرکت پیمانکار موجب دلگرمی است.

وی ادامه داد: تجهیزات بخش های مختلف تالار مرکزی شهر اراک پس از تکمیل ساختمان آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تضمین شده است.

سه هزار صندلی برای تئاتر ئ موسیقی استان

مدیر اجرایی کارگاه ساخت تالار مرکزی شهر اراک نیز در ادامه این بازدید گفت: ساخت این طرح در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع و 14 هزار مترمربع بنا در شش طبقه شامل دو طبقه زیر زمین و 4 طبقه فوقانی است.

سعید بیک محمدی افزود: تالار مرکزی شهر اراک دارای یک هزار 200 صندلی برای سالن آمفی تئاتر و 800 صندلی برای سالن اجرای موسیقی است و نیز در آن برگزاری کلاس های آموزشی، رستوران، نمازخانه، سالن نشست های فرهنگی، ادبی و هنری، محل استراحت هنرمندان و اساتید و نگارخانه لحاظ شده است.

وی گفت: نوع سازه این طرح فلزی با اتصالات پیچ و مهره ای است که یک هزار و 750 تن مقدار کلی اسکلت است که تا کنون 700 تن آن نصب شده است.