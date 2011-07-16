مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فروش زمینهای زیستگاه پرندگان در جزیره قشم توسط منطقه آزاد، گفت: بنده در جریان این کار قرار ندارم اما فروش اراضی زیستگاه پرندگان و همچنین خشک کردن دریا در آن مناطق برای ساخت و ساز غیر قانونی است.

وی افزود: در منطقه درگهان جزیره قشم زمینهایی شخصی در کنار جنگلهای دریا و زیستگاه پرندگان وجود دارد که منطقه آزاد خواستار خرید آنها شده و به همین دلیل درگیریهایی میان مالکان اراضی و منطقه آزاد به وجود آمده که این مسئله به محیط زیست مربوط نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به غیر قانونی بودن خشک کردن دریا، اظهار داشت: پرندگان بیشتر در مناطقی که میزان جزر و مد آب در آن بالاست همانند جنگلهای حرا زندگی می کنند و اگر منطقه آزاد یا هر سازمان دیگری بخواهد با خشک کردن دریا زیستگاه پرندگان را از بین ببرد به طور قطع اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

وفادار بیان داشت: در گذشته نیز سازمان منطقه آزاد قشم قصد خشک کردن دریا برای ساخت اسکله و اماکن تفریحی را داشت که ما با این کار مخالفت کردیم.

روز گذشته در برخی رسانه ها خبری مبنی بر فروش اراضی زیستگاه پرندگان در جزیره قشم منتشر شده بود.