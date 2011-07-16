کریم انصاریفرد قراردادش را در هیئت فوتبال البرز ثبت کرد/ تصویر ثبت قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد صبح امروز شنبه با حضور در باشگاه سایپا و پس از دیدار با آرش کوشا، به همراه شهبازی رئیس و عضو هیئت مدیره باشگاه، مددی مشاور کوشا و وحید قاسمی مسئول نقل و انتقالات به هیئت فوتبال استان البرز رفت و قراردادش را با این تیم به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.

وی در زمان فصل نقل و انتقالات از تیم‌های استقلال، پرسپولیس، ذوب‌آهن و سپاهان پیشنهاداتی را دریافت کرده بود و حتی هفته پیش خبر قطعی شدن حضورش در تیم رابین کازان روسیه مطرح شد اما در نهایت قراردادش را با تیم سایپا تمدید کرد.

این بازیکن جوان روز پنجشنبه (23 تیرماه) قرارداد داخلی خود را با این باشگاه امضا کرده بود، اکنون در اردوی تیم ملی فوتبال ایران به سر می برد و در بازیهای دوستانه و رسمی آتی تیم ملی را همراهی می‌کند.

