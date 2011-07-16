سیدرضا فاطمی‌امین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون 1100 میلیارد تومان به صورت نقدی به واحدهای صنعتی ارائه شده که البته بیشتر آن در قالب وام بوده است. بخش دیگری هم نزدیک به 200 میلیارد تومان مابه التفاوت نفت گاز 150 تا 350 تومانی پرداخت شده بود که به شکلی یارانه پنهان به شمار می‌رود.

معاون وزیر صنایع و معادن افزود: اگرچه یارانه مرتبط با نفت و گاز به 3 هزار و 500 واحد پرداخت شده است، اما این تعداد واحدها، حداقل 65 درصد مصرف انرژی بخش تولید کشور را در بر می‌گیرند. در این میان باید توجه داشت که اگرچه به لحاظ تعداد، رقم پایینی از واحدهای صنعتی را در برمی‌گیرد اما به لحاظ مصرف انرژی، این واحدها مصرف بالایی دارند.

وی تصریح کرد: اگرچه در ارایه بسته‌های حمایتی مشکلی تاکنون وجود نداشته است اما برای ادامه کار با مشکل منابع مالی مواجه هستیم که البته رئیس جمهور قول دادند که از صندوق توسعه ملی منابعی را برای این کار اختصاص دهند که این امر می‌تواند کمک شایانی به ما ارایه دهد چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی مصرف ارزی دارند.

به گفته فاطمی‌امین، به نظر می‌رسد با قول‌های رئیس‌جمهور برای پرداخت از صندوق توسعه ملی بتوان بسته‌های حمایتی طراحی شده را با قوت پیاده‌‎سازی کرد.

وی اظهار داشت: واحدهای تاثیرپذیر به لحاظ تعداد کم هستند؛ به این معنا که اگر حدود 70 هزار واحد صنعتی داشته باشیم، به کمتر از 5 درصد آنها پرداخت صورت می‌گیرد ولی این 5 درصد بیش از 65 درصد انرژی را مصرف می‌کنند.

معاون وزیر صنایع گفت: بانکها باید در ارایه تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.