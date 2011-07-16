به گزارش خبرنگار مهر، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به همراه بازار تاریخی تبریز در سال 88 و پس از چندین سال پیگیری در اجلاس سازمان یونسکو در کشور برزیل در فهرست جهانی به ثبت رسید.

پیش از این برگزاری مراسم جشن جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی قرار بود در پاییز سال گذشته و با حضور رئیس جمهور، اعضا هیئت دولت، نمایندگان مجلس، سفرای 30 کشور دنیا و ... در اردبیل برگزار شود که پس از دو بار تعلیق، روز چهارم مرداد ماه جاری به عنوان روز ملی اردبیل اعلام شد.

اما به نظر می رسد که با توجه به برنامه های استانی در روز ملی اردبیل و نیز برنامه های رئیس جمهور در این روز، آئین جشن ثبت جهانی این اثر یک هفته زودتر از موعد مقرر در محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار می شود.

افتتاح فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل

حضور رئیس جمهور در این مراسم که تاکنون در هاله ای از ابهام بود، برای روز دوشنبه 27 تیرماه قطعی شده و وی در این سفر چند ساعته علاوه بر حضور در بقعه شیخ صفی و جشن ملی ثبت آن، فاز دوم نیروگاه گازی سیکل ترکیبی اردبیل را نیز افتتاح خواهد کرد.

با افتتاح فاز دوم این طرح که با سرمایه‌گذاری و اعتباری بالغ بر هزار و 840 میلیارد ریال راه اندازی شده است، ظرفیت تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل از 630 مگاوات به 954 مگاوات افزایش خواهد یافت.

با اجرا و بهره برداری از طرح توسعه گازی این نیروگاه، برق مورد نیاز استان اردبیل به صورت کامل تامین شده و ولتاژ برق شبکه شمال‌غرب کشور نیز پایدار می شود.

رونمایی از تندیس رحیم موذن زاده اردبیلی

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل معرفی جاذبه های گردشگری و توسعه آن در استان، بهره برداری از سرمایه های مادی و معنوی اردبیل و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به توسعه طرحهای گردشگری را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره ملی عنوان کرده است.

به گفته بهروز ندایی همزمان با این جشنواره از اطلس گردشگری استان اردبیل و تندیس رحیم موذن زاده اردبیلی در یکی از میادین این شهر رونمایی خواهد شد.

زمان ساخت مجموعه شیخ صفی 10 سال، زمان مرمت 15 سال

مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی در مرکز شهر اردبیل از سال 75 در حال ساماندهی و مرمت بوده و تاکنون برای مرمت، ساماندهی و ایجاد موزه و نگارخانه آن 140 میلیارد ریال هزینه شده و عملیات اجرایی این طرح همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که بر اساس مستندات تاریخی، تمامی مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی شامل گنبد الله الله، مسجد جنت سرا، قندیل خانه، حرم خانه، چینی خانه، چله‌خانه، شربت خانه، شهید‌گاه، محوطه باغ، آشپزخانه بزرگ، حمام و... که بیش از آثار و ابنیه کنونی بوده طی 10 سال و هفت ماه بنا شده و به بهره برداری رسیده است.

گفتنی است روز چهارم مرداد ماه به مناسبت تشکیل اولین حکومت شیعی و اسلامی در ایران در قرن دهم هجری به عنوان روز اردبیل نامگذاری شده است. اردبیل خاستگاه تشیع در ایران و مرکز شکل گیری حکومت صفویان است.

