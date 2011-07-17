5 هزار فرزند مددجوی کمیته امداد گیلان فارغ التحصیل شدند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیروهای انسانی مورد نیار موسسات و شرکت ها در بخش های مختلف از میان این افراد شناسایی و معرفی می شوند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه هزارو 497 دانشجوی تحت حمایت این نهاد مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 814 دانشجو امسال فارغ التحصیل می شوند.

مدیر کل کمیته امداد گیلان گفت: امسال بر اساس تصویب شورای مرکزی کمیته امداد و به منظور حمایت از دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی مقرر شده است در صورتیکه شرکت ها و موسسات خصوصی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، دانشجویان فارغ التحصیل را مشغول به کار کنند، این نهاد سهم بیمه کارفرمایی را به طور کامل و یا بخشی از آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: طرح پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مختص دانشجویان نیست و هر شرکت و یا موسسه ای که افراد بیکار از فرزندان مددجویان را مشغول بکار کند کمیته امداد حق بیمه سهم کارفرمایی این فرد را پرداخت می کند.