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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

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آتش به عرصه جنگلی گلستان نرسید/ اعلام سطح دقیق حریق

آتش به عرصه جنگلی گلستان نرسید/ اعلام سطح دقیق حریق

مینودشت - خبرگزاری مهر: رئیس پارک ملی گلستان سطح دقیق آتش سوزی عرصه های مرتعی این پارک را 58 هکتار اعلام کرد و گفت: خوشبختانه آتش به به عرصه های جنگلی نرسید.

علی رستاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  منطقه ای که دچار حریق شد، در یکه بریماق مرتعی است و هیچ درختی در این سطح نسوخته است.

وی  اظهار داشت: پس از مشاهده دود ناشی از آتش سوزی در عصر جمعه کلیه نیروهای سازمانی، غیرسازمانی، امدادی و پشیبانی به منطقه اعزام شدند.
 
وی عنوان کرد: این آتش سوزی با تلاش نیروها در شامگاه جمعه اطفاء شد ولی به دلیل وزش باد شدید منطقه چهار گروه از نیروها در مناطق مختلف تا صبح شبه حضور داشتند.
 
رستاقی بیان داشت: سطح آتش سوزی 58 هکتار از عرصه های مرتعی است و هیچ درختی در این حادثه دچار حریق نشده است.
 
رئیس پارک ملی گلستان بیان داشت: اکنون شرایط در منطقه عادی است و مشکلی وجود ندارد.
کد مطلب 1360078

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