سه بازیکن لیگ برتری جذب فجر سپاسی می شوند

محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند جذب بازیکنان در تیم فوتبال فجر شهید سپاسی مناسب بوده است، گفت: با توجه به یارگیریهایی که تاکنون صورت گرفته همچنان توان جذب بازیکن در این تیم وجود دارد که در این میان تصمیم گرفته شده چند بازیکن با سابقه لیگ برتری را به تیم اضافه کنیم.

عاری تصریح کرد: تعدادی از بازیکنان قرارداد خود را از فصل قبل با این باشگاه بسته بودند و همچنان ادامه دارد که ازجمله آنها نیز پورمحمد، شجاعیان و شاکری است.

سرپرست تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در لیگ برای بقا نمی جنگیم، یادآور شد: باید عقب ماندگیهای دو سال گذشته را جبران کنیم که در این راستا با تلاشهای صورت گرفته در لیگ جدید برای کسب رتبه و جای گرفتن در بالای جدول مسابقات را آغاز خواهیم کرد.

عاری مشکلات مالی را یکی از دلایل کاهش روحیه در تیم دانست و افزود: یکی از دلایلی که در میانه های برگزاری مسابقات باعث کاهش روحیه خواهد شد بروز مشکلات مالی برای تیم است که امیدواریم مسئولان استان در برگزاری مسابقات این تیم را تنها نگذارند.