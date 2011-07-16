به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برخوردار در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر از دیدار فعالان بخش‌خصوصی با مقام معظم رهبری گفت و این دیدار را بسیار مهم تلقی کرد.

اعضای هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران هفته گذشته برای نخستین بار به صورت خصوصی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار بسیار صمیمانه ای داشتند که نشان از حسن توجه ایشان به بخش خصوصی و جدیت ایشان در تحقق اصل 44 قانون اساسی است و باید اذعان نمایم که رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و بازرگانی،فصل الخطاب جهت گیری جهاد اقتصادی و موتور محرکه این جهاد عظیم است.جهاد عظیمی که میتواند سرنوشت کشور را برای سالهای آینده تضمین نماید.

در مکتب ائمه اطهار (ع) نیز همگان به جهاد در معیشت و کسب روزی حلال سفارش شده اند، به گونه‌‌ای که کار و تلاش در مسیر معیشت به عنوان عبادت و جهادی زیبنده مردان خدا تلقی شده است؛ چنانکه امام موسی‌بن‌جعفر (ع) می‌فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده‌اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خداست.»

از همین جاست که میتوان تلاش اقتصادی یک ملت را نیز به مثابه جهادی عظیم و مقدس برشمرد که منجر به عزت جامعه اسلامی خواهد گردید.چنانکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید« عزت از آن خدا، رسول خدا و مومنین است» و جامعه اسلامی باید جامعه‌ای عزتمند باشد و مسلما عزت اقتصادی از مظاهر این عزت و بزرگی است.



رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای ارزنده خود با اشاره به سال جهاد اقتصادی، اولین شرط موفقیت در این جهاد عظیم را برآورد درست و امیدآفرین از شرایط کشور و ارائه آن به افکار عمومی دانستند.چرا که در حقیقت یکی از محور مهمی که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه بر مشکلات کنونی کشور است.مشکلاتی که ممکن است توسط بدبینانه ،دست مایه سیاه نمایی ها شود.

در واقع امروزه با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل 44قانون اساسی و نیز گامهای استواری که در تحق قانون هدفمند سازی یارانه ها برداشته شده است، باید تقویت اراده و روحیه و عزم ملی را تدبیری ضروری و تصمیمی راهبردی و سرنوشت ساز برای دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی بدانیم که علاوه بر اینکه میتواند چاره ای موثر علیه تهدید دشمن باشد،میتواند توسعه اقتصادی کشور دستیابی به اهداف افق 1404 را نیز تسهیل نماید.

ایشان در خصوص وظایف اتاق بازرگانی خواستار ایجاد جرأت و جسارت در بخش خصوصی برای حضور در میدانهای بزرگ اقتصادی شدند و با تاکید بر شناسایی فعالان بالقوه اقتصادی ، از فعالان اتاق خواستند که با احساس مسئولیت و با امید، نقش خود را در شرایط و وضع کنونی کشور تعریف و ایفا کنند.

امروزه پس از گذشت بیش از 30 سال و جمع بندی‌ نقطه نظرات و نتایج تئوری ها و عملکردها ، تقریبا اصول حاکم و چارچوب استراتژی اقتصادی کشور مشخص شده است و اتاق بازرگانی به عنوان کانون جهادگران اقتصادی یکی از اثرگزار ترین مراجعی است که میتواند نقش بسزایی در فراهم آمدن مقدمات و ملزومات جهاد اقتصادی ایفا نماید. و انتظار جامعه اقتصادی کشور،ایفای مسئولیت در خور از سوی اتاق بازرگانی است.

نکته پایانی آن است که «جهاداقتصادی» نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است. به زعم اینجانب تاکید معظم له بر شناسایی فعالان بالقوه اقتصادی از این منظر کاملا تبیین و تشریح میشود.دغدغه خاطری که در صورت موفقیت کانونهای فعالان اقتصادی در براورده ساختن صحیح آن،بحق میتواند کمک شایانی به قطار توسعه کشور باشد.بهمین جهت است که مجمع عالی واردات از طریق مدیریت واردات و نیز تخصصی شدن واردات بر شناسایی و حمایت از فعالان بالقوه اقتصادی تاکید دارد.

تخصصی شدن واردات علاوه بر آنکه میتواند منجر به استفاده بهینه از منابع ارزی شود و از اتلاف منابع مالی بخش خصوصی جلوگیری کند ، به کیفی سازی واردات و خدمات پس از فروش منجر شده و با شفاف سازی و تسریع گردش اطلاعات و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری منجر به ورود فعالان بالقوه اقتصادی شود.