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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

در 29 رشته /

اسامی واجدین شرایط مصاحبه آزمون دکتری آزاد منتشر شد/ مصاحبه در مرداد

اسامی واجدین شرایط مصاحبه آزمون دکتری آزاد منتشر شد/ مصاحبه در مرداد

اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 29 رشته از آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد و پذیرفته شدگان این مرحله در مردادماه می توانند برای انجام مصاحبه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در 29 رشته دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه اینترنتی www.azmoon.net منتشر شده است.

با احتساب این 29 رشته، تاکنون 84 رشته از مجموع 173 رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی توسط مرکز آزمون این دانشگاه اعلام شده است.
 
سایر رشته ها تا آخر تیرماه از سوی این مرکز اعلام خواهد شد و زمان دقیق مصاحبه از اواسط مردادماه آغاز می شود.
 
به گزارش مهر، حدود 10 درصد پذیرفته شدگان یعنی 23 هزار نفر پذیرفته خواهند شد، البته این 23 هزار نفر شامل استعدادهای درخشان نیز می شوند.
کد مطلب 1360083

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