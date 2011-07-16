50 درصد تسهیلات به بخش تولید اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهریاری اظهار داشت: تسهیلات اعطایی بانکها برای تقویت بخش تولید، زمینه توسعه سریعتر استان را فراهم می کند.

وی پرداخت تسهیلات بانکی را یکی از راه های تأمین تسهیلات اشتغالزایی دستگاه های اجرایی بیان و عنوان کرد: به همین منظور باید به سایر منابع تأمین اعتبار از جمله منابع متمرکز توسعه ملی، صندوق ارزی، تسهیلات متمرکز برخی از دستگاه های اجرایی و تسهیلات اشتغالزایی صندوق مهر امام رضا (ع) توجه بیشتری شود.

شهریارپور با اشاره به منابع پیش بینی شده بانک ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان دریافت تسهیلات افزود: در این زمینه منابع پیش بینی بانک ملی هزار میلیارد ریال و تسهیلات قابل برداشت 913 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری منابع پیش بینی شده بانک صادرات را دو هزار میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: تسهیلات قابل پرداخت این بانک به متقاضیان دریافت تسهیلات، چهار هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی تسهیلات پرداختی بانک صادرات در طول سال را بیش از منابع مالی موجود این بانک دانست و عنوان کرد: منابع بانک صادرات در سال گذشته 225 میلیارد ریال بوده که افزون بر 354 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.