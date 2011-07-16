آماده سازی فضای فرکانسی نسل 4 موبایل در ایران/ هنوز نسل 3 نداریم!

به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت افزایش سرعت انتقال داده ها بر روی شبکه های موبایل، صاحبان فناوری در دنیا را هر روز به سمت ارائه نسل های جدیدتری برای کاربران ترغیب می کند تا بارگذاری اطلاعات از طریق موبایل روز به روز تسهیل تر شود.

براین اساس اگرچه فناوری LTE که از آن به عنوان شبکه های تلفن همراه نسل چهارم نام برده می شود جدیدترین فناوری شبکه های موبایل در دنیا محسوب می شد اما هم اکنون و با تکامل آن، صاحبان تکنولوژی در دنیا خبر از راه اندازی فناوری LTE‌ پیشرفته ای می دهند که می تواند سرعت واگذاری اطلاعات را به بیش از 10 برابر سرعت نسل چهارم موبایل برساند.



این فناوری که هم اکنون با نام LTE Advanced شناخته می شود در صورت موافقت اتحادیه بین المللی مخابرات به نسل پنجم شبکه های مخابراتی موسوم خواهد شد.



نسل 2 و 75/2 موبایل در ایران؛ 2G‌ و EDGE‌



به گزارش مهر، شبکه های موبایل در ایران که توسط دو اپراتور اول و دوم راه اندازی شده بر پایه تکنولوژی نسل 2 و 5/2 جی اس ام است که با ارتقای تکنولوژی قادر به پشتیبانی از خدمات نسل 2.75 موسوم به EDGE نیز خواهند بود. این شبکه ها تنها امکان ارسال و دریافت مکالمه و نیز پیام کوتاه را دارد و قابلیت اتصال به اینترنت در این شبکه ها حداکثر با سرعت 120 کیلوبیت برثانیه امکان پذیر است.



هم اکنون تعداد مشترکان GPRS - اینترنت روی موبایل - همراه اول و دوم در مجموع حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شود و این به این معنا است که بالغ بر 10 میلیون نفر از اینترنت روی بستر موبایل خود در کشور استفاده می کنند. این اپراتورها مطابق پروانه فعالیت خود تا دو سال پس از راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور مجوز ارتقای شبکه خود را نداشته و تا زمانی که نسل سوم موبایل در کشور دوساله نشود مشترکان موبایل این دو اپراتور باید با همین سرعت به اینترنت موبایل خود دسترسی داشته باشند.



نسل 3 موبایل در ایران؛ 3G‌



به گزارش مهر، تلاش برای راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور و ارتقای شبکه های موبایل به سوم بهمن ماه سال 86 برمی گردد که هیئت دولت در جلسه خود طی مصوبه ای چارچوب پروژه اپراتور سوم تلفن همراه را مشخص کرد که براساس آن استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G، استفاده از سرمایه گذار خارجی با حداکثر حق السهم 49 درصد و امکان اپراتوری منطقه ای از آن جمله بود که البته با تغییراتی که در اعطای این پروانه به اپراتور کاملا داخلی تامین تله کام پیش آمد بند استفاده 49 درصدی از سرمایه گذار خارجی از این پروژه حذف شد.



با توجه به اینکه پروژه های ملی در کشور با تاخیرات چندساله در بهره برداری مواجه است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق شد اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - را به عنوان بهره بردار این پروژه اعلام کند که طبق پروانه صادر شده نیز این اپراتور باید از اوایل خرداد ماه 90 شبکه خود را راه اندازی و سیمکارتهایی با قابلیت نسل سوم موبایل وارد بازار می کرد که این امر تاکنون محقق نشد.



امکان دسترسی همزمان به صدا و تصویر و جابجایی اطلاعات با سرعت حداقل 512 کیلوبیت و حداکثر 2 مگابیت بر ثانیه از جمله مزایای سیمکارتهای نسل سوم خواهد بود.



نسل 4 موبایل در ایران؛ LTE‌



در شرایطی که انتظار برای ورود سیمکارتهای نسل سوم موبایل به کشور ادامه دارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که برای تامین فضای فرکانسی لازم برای استفاده از فناوری LTE تکه باندهای فرکانسی 2300 تا 2400 مگاهرتز و 2500 تا 2690 مگاهرتز تخلیه و آماده سازی می کند.



مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از فناوری LTE به عنوان شبکه های تلفن همراه نسل چهارم نام برده می شود ادامه داد: این فناوری جدیدترین فناوری شبکه های موبایل است که در حال تکامل بوده و تعداد معدودی از کشورها آن را به صورت محدود آزمایش کرده اند. براین اساس برخی موسسات استانداردگذاری بین المللی مانند 3GPP درحال تدوین و نهایی سازی استانداردهای عملیاتی فناوریLTE هستند.



عظیم فرد با اشاره به اینکه صاحبنظران می توانند نظر خود درباره نحوه به خدمت گرفتن فناوری LTE در کشور را از طریق پایگاه اینترنتی رگولاتوری اعلام کنند اضافه کرد: براین اساس دست اندرکاران این حوزه، متقاضیان و برنامه ریزان استفاده از طیف امواج رادیویی باید به این رویکرد توجه کنند و برای استفاده و یا ارسال تقاضا برای این طیف های فرکانسی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگی لازم را انجام دهند.



این در حالی است که به گفته مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت در زمینه نسل چهارم موبایل تا 2 سال در ایران ممنوع است تا شرایط بازار رقابتی برای اپراتور تازه وارد تامین تله کام حفظ شود. به نحوی که معاون این سازمان پیش از این به مهر گفت: هیچ اپراتوری تا دو سال آینده مجاز نیست خدمات نسل چهارم را حتی به صورت آزمایشی در کشور ارائه کند.



نسل 4 موبایل در دنیا؛ LTE‌



به گزارش مهر، هم اکنون فناوری نسل چهارم که امکان استفاده از اینترنت را در هر مکانی با سرعت بسیار بالا و از طریق گوشیهای موبایل ممکن می سازد در کشورهای مختلف جهان راه اندازی شده که به اعتقاد کارشناسان می تواند فرصتهای بزرگ و فضای وسیعی را برای رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها ایجاد کنند.



شبکه نسل چهارم موبایل می تواند به صورت تئوری اطلاعات را با سرعت بیش از 170 مگابیت بر ثانیه انتقال دهد و سرعت آن حداقل 22 برابر سرعت شبکه نسل سوم است که در اغلب کشورهای دنیا راه اندازی شده است.



این انقلاب فناوری هم اکنون در کشورهای اتریش، دانمارک، استونی، فنلاند، آلمان، هنگ کنگ، ژاپن، لیتوانی، نروژ، فیلیپین، لهستان، سوئد، آمریکا و ازبکستان ارائه می شود و پیش بینی شده تا پایان سال جاری حداکثر 81 شبکه LTE در 60 کشور راه اندازی شود. ارزیابیها نیز نشان می دهد که تا سال 2015 حدود 5 میلیارد نفر در دنیا به شبکه نسل چهارم متصل خواهند شد.



نسل 4+ موبایل در دنیا؛ ‌5G



به گزارش مهر، شرکت اریکسون فناوری جدیدی را برای انتقال داده ها بر روی شبکه های موبایل معرفی کرد که می تواند با سرعت حداکثر 1 گیگابیت بر ثانیه یک فیلم در فرمت "دی. وی. دی" را تنها در مدت 8 ثانیه بارگذاری کند. این فناوری که نسل چهارم تکامل یافته موبایل محسوب می شود می تواند سرعت شبکه های موبایل را به 10 برابر سرعت شبکه های فعلی نسل چهارم برساند.



این فناوری جدید با افزایش سرعت انتقال داده ها بر روی شبکه های موبایل از حدود 100 مگابیت بر ثانیه LTE و وایمکس کنونی به حدود 1 گیگابیت امکان بارگذاری اطلاعات را در کوتاهترین زمان ممکن مهیا می کند.



دولت سوئد قصد دارد تا سال 2020 بین 85 تا 90 درصد از اینترنت خانگی و شرکتی را به سرعت حداکثر 100 مگابیت بر ثانیه برساند و اریکسون در تلاش است تا اولین مرحله این شبکه را تا سال 2013 در سطح تجاری عرضه کند.

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گزارش: معصومه بخشی پور