به گزارش خبرگزاری مهر، همه ساله در بخش صنایع سرگرمی آمریکا حدود 400 هزار پست شغلی و 16 میلیارد دلار به دلیل بارگذاری غیرقانونی فیلم و موسیقی بر روی وب از بین می رود.

نمایندگان عالی رتبه "انجمن صنایع ضبط آمریکا" (RIAA) و "انجمن تصاویر متحرک آمریکا (MPAA) این ارقام تکان دهنده ناشی از عدم رعایت حق مولف (کپی رایت) را منتشر کردند.

در این راستا، این دو سازمان آمریکایی به همراه ارائه دهندگان محتواهای صوتی و تصویری و ارائه دهندگان اینترنت با هدف حفظ رعایت حق مولف توافقنامه ای را با عنوان "شش هشدار کپی رایت" به امضا رساندند.

در میان امضاکنندگان این توافقنامه شرکتهای Verizon، AT&T، Comcast و Time Warner Cable به چشم می خورند.

هرچند توافقنامه "شش هشدار کپی رایت" به سختی دکترین نیکولا سارکوزی در برخورد با نقض مولف نیست اما در عمل ارائه دهندگان اینترنت (ISP ها) را به "کلانتر شبکه" تبدیل می کند.

برپایه دکترین رئیس جمهور فرانسه که "سه ضربه" نام دارد ISP ها موظفند اتصال اینترنت کاربرانی را که از طریق سایتهای اشتراک گذاری P2P محتواهای فیلم و موسیقی را به روش غیرقانونی و بدون پرداخت حق مولف بارگذاری می کنند قطع کنند.

شش هشدار کپی رایت

به نوشته وب نیوز، برپایه این مقررات جدید آمریکا، در مرحله اول (هشدار اول) از کاربر به روشی محترمانه خواسته می شود که از بارگذاری محتویات چندرسانه ای تحت حفاظت حق مولف اجتناب کند.

در صورت تکرار بارگذاریهای غیرقانونی، به ترتیب هشدارها به مراحل بالاتر می رسند. در هشدار پنجم، این احتمال وجود دارد که موقعیت به ضرر کاربر تمام شود. در این مرحله، ISP ها می توانند در خصوص آهسته کردن سرعت اینترنت و مسدود کردن سایتهای اشتراک گذاری فایل برای کاربر تصمیم گیری کنند.

بنابراین، همانند آنچه که در مورد کاربران بارگذاریهای ناقض حق مولف در فرانسه رخ می دهد، کاربران آمریکایی با قطعی کامل اینترنت مواجه نمی شوند، اما ضوابط "قانون کپی رایت هزاره دیجیتال" در مورد آنها اجرا می شود.

انتقادات وارده بر مقررات جدید

انتقادات شدیدی از سوی سازمانهای مختلف دفاع از حقوق شهروندان جامعه اینترنت از جمله "بنیاد مرز الکترونیک" (EFF) و "دانش عمومی" (PK) نسبت به این مقررات جدید مطرح شده است.

به اعتقاد این منتقدان، با اجرایی شدن این ضوابط جدید، ارائه دهندگان اینترنت در عمل به پلیسهای شبکه تبدیل می شوند.

همچنین این سازمانها معتقدند که شرکتها و سازمانها مجاز نیستند به جای مراجع قضایی مشترکان اینترنت را مجازات کنند.

تیم برنرز- لی، مخترع و پدر وب نیز از دیرباز یکی از مخالفان اصلی طرحهای مختلف دولتها در محدود کردن حق جستجو در اینترنت بوده است.

پدر وب همواره در دفاع از بی ‌طرفی شبکه پرداخته و حملات اپراتوارهای بزرگ مخابراتی را به مفهوم "بیطرفی شبکه" مورد انتقاد قرار داده است.

برنرز- لی در این خصوص گفته است:"دوست دارم که ارائه دهنده اینترنت من همانند ارائه دهنده آب شرب رفتار کند و بدون اینکه از من بپرسد چگونه می خواهم از اینترنتم استفاده کنم امکان دسترسی به شبکه را در اختیار من بگذارد."



به گزارش مهر، این سخنان پدر وب بدان معنی است که همانطور که ارائه دهنده آب شرب باید کیفیت و کمیت آب را همزمان در اختیار مشترک خود قرار دهد بی آنکه درخصوص چگونگی استفاده از آن سئوال کند، ارائه دهنده اینترنت نیز باید یک دسترسی با کیفیت و با کمیت را به کاربر خود بدهد. برنرز- لی معتقد است که دسترسی به وب حق تمام انسانها و یکی از موازین حقوق بشر است.

این درحالی است که مفهوم "بی‌طرفی شبکه" روز به روز از سوی غولهای ارائه دهنده ای که اینترنت را برپایه منافع اقتصادی با کمیتها و کیفیتهای مختلفی به مشترکان خود ارائه می کنند مورد حمله قرار می گیرد.

قوانین سخت در انگلیس و فرانسه

نزدیک به دو سال است که در انگلیس و فرانسه قوانین سختی اجرا می شوند که برپایه آنها اینترنت کاربرانی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت حق مولف، محتواهای چند رسانه ای را از سایتهای اشتراک گذاری فایلهای فیلم و موسیقی بارگذاری کنند قطع خواهد شد که به اعتقاد مخترع وب، قطع اتصال اینترنت نوعی زندانی کردن است.

برنرز لی در این خصوص گفت: "ما داریم درباره کاری حرف می زنیم که می تواند کل خانواده را تنها به دلیل اینکه پسر کوچک خانواده چیزی را به صورت غیرقانونی بارگذاری کرده است از اینترنت محروم کند. به نظر من این بسیار بی منطق و غیرعملی است."

برنرز لی با اعتقاد به اینکه حق دسترسی آزاد به اینترنت حتی می تواند در منشور بزرگ نیز گنجانده شود بارها اظهار داشته است: "منشور بزرگ می گوید که هیچ انسان آزادی نباید بدون یک حکم لازم الاجرا از آزادی خود محروم شود، بنابراین اگر قرار است کسی از وب محروم شود این باید در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد."

تصویب مقررات جدید کپی رایت در ایتالیا

به نظر می رسد که شبکه گامهای مهمی را در جهت حمایت از حق مولف برداشته است. به طوریکه در روزهای اخیر، ایتالیا نیز شاهد تصویب مقررات جدیدی در مورد کپی رایت بوده است.

این قانون جدید، وبلاگها، فیلمهای آماتوری و اشتراک گذاری کاربران نهایی را در بر نمی گیرد بلکه بیشترین توجه خود را به بازتولید و پخش آنلاین غیرقانونی معطوف کرده است.

به نوشته آنسا، در راستای این قانون، در مورد گذاشتن یک محتوای چندرسانه ای برای مثال بر روی سایت "یو تیوب"، پس از اینکه معلوم شد که این محتوا تحت قوانین حق مولف است با ارسال کننده فایل برخورد می شود، اما این برخورد به معنی مسدود کردن نام دامنه و آدرس IP کاربر نیست.

به طوریکه براساس این مقررات جدید، با سایتهای ایتالیایی که حق مولف را نقض کرده اند در دو مرحله برخورد می شود.

در مرحله نخست، مدیر سایت فرصت دارد حداکثر تا 4 روز محتوای چند رسانه ای را حذف کند. در مرحله دوم و در صورت عدم حذف محتوا توسط سایت، پس از یک فرصت 10 روزه، مقامات اجرایی می توانند ظرف مدت 20 روز دستور حذف محتوا را صادر کنند.