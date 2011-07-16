یدالله نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود در حوزه میراث فرهنگی این شهرستان اظهار داشت: از مهمترین مشکلات موجود در این حوزه می توان به کمبود امکانات، کمبود اعتبارات و یا عدم تخصیص اعتبارات لازم برای مرمت و بازسازی آثار شاخص تاریخی و فقدان اطلاعات کافی مردم در مورد آثار تاریخی که به منزله گنجهای نهفته تلقی می شوند اشاره کرد.

وی افزود: تامین امکانات و وسائل لازم برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف محوله زمینه های مرتبط کاری به منظور ایجاد امنیت در تمامی مناطق تاریخی شهرستان، ایجاد زمینه هایی برای فرهنگ سازی در بین عموم و تعامل با اقشار مردم به خصوص روستائیان و کشاورزان و جلب اعتماد عموم در پیشبرد هدف حفاظت از آثار به طوری که عموم وظیفه خود بدانند که حفاظت و صیانت از آثار تاریخی حفاظت از هویت ملی است و تخصیص اعتبارات لازم برای مرمت آثار تاریخی خصوصا آثار شاخص تاحدودی می تواند از مشکلات موجود در این حوزه بکاهد.



سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بهبهان ضمن اشاره به بنای تاریخی خیرآباد (قلعه مدرسه) اظهار داشت: این بنای تاریخی با چهار قرن قدمت در سال 1089 هجری قمری همزمان با سلطنت شاه سلیمان صفوی به دستور حسین علی خان زنگنه (حاکم ایالت بهبهان و کهگلویه) ساخته شد.



وی ادامه داد: وسعت این بنا که از آجر پخته و گچ ساخته شده در ابتدا 9 هزار 943 متر مربع بوده و دارای قسمتهای مختلف از جمله مسجد، حجره برای معلمان، آشپزخانه، حمام و بازارچه بود که هم اکنون تنها بنای اصلی مدرسه (حدودا دو هزار و 500مترمربع) باقی مانده و آثار بقیه بناها از بین رفته است.



نقی زاده عنوان کرد: این اثر تاریخی به شماره 3840 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و مرمت کامل آن از سال 1383 شروع و تا سال 1388و با صرف هزینه ای بیش از 10 میلیارد ریال ادامه داشت.



وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای سازمان گفت: احداث مجتمع آب درمانی گراب که شامل سالنهای شنا با حوضچه های مجزا و سرپوشیده هستند و آب چشمه گراب را که به خاطر داشتن مواد معدنی برای مداوای بیماریهای پوستی بسیار مفید است به وسیله دستگاه های مخصوص آنالیز کرده تا ازغلظت گازهای موجود آن کاسته شود و خطری احتمالی ایجاد نکند در کنار این مجتمع آبدرمانی نیز شهرک توریستی و بازارچه صنایع دستی احداث خواهد شد که اکنون کارهای زیر بنایی آن در حال انجام است.



سرپرست صنایع دستی و گردشگری بهبهان افزود: همچنین مرمت منزل تاریخی محسنی، مرمت منزل تاریخی بهادر دیوان (نجف خان)، مرمت حمام بکان و قدمگاه امام رضا(ع)، تملک خانه اخوان و مرمت آن به عنوان مکان استقرار موزه مردم شناسی و باستان شناسی شهرستان، احداث سرویس های بهداشتی در امیر حاضر(ع) منطقه گردشگری خائیز(امامزاده امیر محمد(ع)) و همکاری در احداث کمپینگ کوهنوردی در این منطقه – جاده گچساران بعد از پلیس راه – و امامزاده اباذر(ع) زیدون جهت رفاه حال مسافران و همشهریان، معرفی مناطق نمونه گردشگری خاییز، تنگ تکاب و تنگ بن و قصد احداث کمپینگ گردشگری در خارستان و احداث تل کابین در منطقه گردشگری تنگ تکاب ، حمایت در ساخت هتل سه ستاره و جذب بخش خصوصی که نیمی از کار ساخت آن پیش رفته است واحداث ساختمان مجتمع آموزشی هنرهای صنایع دستی شهرستان از جمله پروژه های در دست اجرای شهرستان است.



وی با اشاره به اینکه صنایع دستی بهبهان دارای رشته های متعدد و مخصوص بومی بوده است، تصریح کرد: عبابافی، نمدمالی، سفالگری، گیوه بافی، گلیم بافی، معرق چوب، معرق روی مس، کپوبافی، معرق چرم، کاشی هفت رنگ (سنتی)، خراطی سنتی، پشم ریسی، حکاکی روی سنگ، فرفوژه که در زبان عامیانه بهبهانی به چلنگری معروف است، ورشوسازی، جاجیم بافی، جوراب بافی و خورجین بافی رشته هایی هستند که از دیرباز در این شهرستان متداول بوده است که از رشته های فوق تعدادی به علت زندگی ماشینی و پیشرفت تولیدات صنعتی ماشینی منسوخ شده اند از قبیل ورشو سازی، جاجیم بافی، جوراب بافی و خورجین بافی اما تعداد کثیری از این رشته ها نیز با حمایت مسئولین احیا شده و با آموزش این رشته ها و ترویج آن بین جوانان جویای شغل در شهر و مراکز آموزشی روستاهای اطراف و بخشهای تشان، آغاجاری و شهرستان امیدیه همچنان رونق دارند.