به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عقیل محمدیان شامگاه جمعه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه موسیقی‌ها و نمادهای شیطان پرستی در جامعه وجود دارد و در مسیر مقابله با شیطان‌پرستی ابتدا باید نمادهای آنها جمع‌آوری شود.



وی بیان داشت: این نمادها به عنوان مقدمه رواج بیشتر این فرقه انحرافی است که به تدریج و به صورت ناخودآگاه در ذهن و روحیه جوان تاثیر می‌گذارد.



محمدیان تاکید کرد: استفاده‌کنندگان از این نمادها و علائم سیاهی لشکرهای فرقه شیطان پرستی هستند و با وجود اینکه این افراد اطلاعی از ماهیت این فرقه ندارند، ولی از نظر آنان هم‌مسلک دیگر شیطان‌پرستان محسوب می‌شوند.



وی با بیان اینکه این نمادها در قالب گردنبد، گوشواره و دستبند در سطح جامعه دیده می‌شود اظهار داشت: اگر این نمادها جمع‌آوری نشوند، به آرامی قبح استفاده از این نمادها شکسته می‌شود و به تدریج به سمت واقع‌گرایی در این فرقه پیش می‌رود.



این پژوهشگر نوع آرایش و موسیقی متال و راک را از دیگر روش‌های نفوذ شیطان پرستان در جوامع عنوان کرد و یادآور شد: موسیقی‌های راک و متال از سال 2005 به بعد شدت بیشتری گرفت که عمده محتوای این نوع موسیقی‌ها مرگ و کشتن خدا، پدر و مادر و در نهایت خود فرد است.



پیامد شیطان‌پرستی پوچ‌گرایی است



وی پیامد اصلی این موسیقی و این فرقه را پوچ‌گرایی، تخریب شخصیتی، بی‌هدفی و در نهایت خودکشی فرد ذکر کرد و گفت: این نوع موسیقی حتی برای کسانی که متن آن را درک نمی‌کنند نیز مخرب است چراکه به تدریج در ذهن فرد جای گرفته و این نوع تفکرات را به او القا می‌کند.



محمدیان در مورد نوع آرایش شیطان‌پرستان گفت: در گذشته نوع آرایش مرسوم در میان بانوان رنگ‌های روشن بود، در حالی که در این فرقه زنان و مردان خود را با رنگ‌های کبود و تیره و موهای خود را به صورت خاص و رو به بالا آرایش می‌کنند.



وی اضافه کرد: این رنگ‌ها نماد پلیدی و شرارت است که این امر گویای ارجحیت سیاهی و پلیدی نسبت به روشنی و خوبی از دیدگاه شیطان پرستان است.



این پژوهشگر در پایان اظهار داشت: با شرارت محوری در این فرقه، اتحاد جامعه از بین رفته و افراد نیکوکار طرد شده و شرارت به عنوان پایه در این فرقه مطرح است.



