منصور بیک وردی مسئول کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان البرز با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر افزود: کانون مربیان ایران را بازوی توانمندی برای ارتقا سطح علمی مربیان فعال استان می دانیم و بر این اساس همکاری لازم را برای اجرای برنامه های این کانون خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: برگزاری نشست های ادواری با حضور مدرسان و مربیان مطرح کشور عنوان تاالار گفتگو یکی از خدمات این کانون است که مقرر شده اولین جلسه آن در استان البرز در اوایل مرداد برگزار شود.

بیک وردی از مشارکت کمیته آموزش بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج در اجرای این برنامه خبر داد و گفت: زمان و مکان دقیق این برنامه هنوز قطعی نشده و به محض روشن شدن آن از طریق پایگاه اطلاع رسانی فوتبال البرز به سمع و نظر مربیان و علاقمندان خواهد رسید.