مدیرعامل شرکت غله منطقه دو کشور منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی دکتر علیخانی معاون وزیر بازرگانی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، رضا افرازه به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور (مازندران، گلستان و سمنان) منصوب شد.

یدالله فضل اللهی، معاون اداری و پشتیبانی شرکت بازرگانی دولتی ایران صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با اشاره به سیاستهای شرکت بازرگانی دولتی ایران با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت و گفت: تغییر رویکرد از نظام مدیریتی دولتی به سمت نظام مدیریتی بنگاه داری باید در اولویت نظری و عملی مجموعه مدیران و کارکنان شرکت قرارگیرد.

معاون اداری و پشتیبانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرط حیات و بقای شرکت را منوط به عملکرد کارکنان دانست و افزود: توانمند سازی نیروی انسانی در راستای سیاستهای جدید شرکت از طریق آموزش باید به طور جدی در اولویت قرارگیرد.

فضل اللهی، رویکرد صادرات محور و شکل گیری کریدور تجارت غلات و اصلاح نگرش های همراه با خلاقیت و ابتکار نیروی انسانی در کنار توسعه زیر ساختهای تجاری را در سیاست ها و برنامه ریزی های جدید شرکت مهم و تاثیر گذار دانست.

وی با اشاره به زیر ساختهای ذخیره سازی در حوزه گندم، آرد و نان تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی مناسب و اقدامات صورت گرفته تحت عنوان نهضت سیلو سازی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سیلوسازی در کشور به حد کفایت رسیده است.

رضا افرازه مناصبی چون رئیس سازمان بازرگانی استانهای سیستان و بلوچستان و قزوین و مدیرکل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را در سابقه مدیریتی خود دارد.

هادی ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران و پیشنمازی مدیرکل امنیتی و انتظامی استان و سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با ارسال لوح تقدیراز مسیح رجبی مدیرعامل سابق قدردانی کردند.