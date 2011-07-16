به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصلحی شامگاه جمعه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: این واحد درسی توسط آیت‌الله گرامی و آیت‌الله طبسی و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیو معارف و انتشار کتاب و جزوات در مرکز تخصصی مهدویت ارائه می‌شود.



وی آموزش‌های مرکز مهدویت را در سطح بالایی ارزیابی کرد و یادآور شد: این مرکز از اندوخته‌های علمی 12 استاد حوزه علمیه در زمینه مهدویت به عنوان اعضای هیئت علمی بهره‌مند است.



معاون آموزشی مرکز تخصصی مهدویت گفت: مرکز تخصصی مهدویت از سال 80 با پذیرش دانش‌پژوه در سطح چهار حوزه و دکترا آغاز به کار کرد و بنا به درخواست‌های متعدد از شورای عالی حوزه، این مرکز اقدام به پذیرش دانش‌پژوه مهدوی در سطح سه حوزه کرده است.



مصلحی به تعداد دانش‌آموختگان این مرکز اشاره کرد و گفت: تاکنون 70 دانش‌پژوه در سطح چهار و 230 نفر در سطح سه از این مرکز دانش‌آموخته شده‌اند.



وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز 100 دانش‌پژوه در سطح سه و 8 نفر در سطح چهار مشغول به تحصیل در مرکز تخصصی مهدویت هستند.



مصلحی گفت: امسال 35 نفر در سطح سه برای کسب آموزش‌های تخصصی مهدوی در این مرکز پذیرش شدند که این دوره از 19 شهریور آغاز می‌شود.



معاون آموزشی مرکز تخصصی مهدویت تصریح کرد: هم‌اکنون 70 پایان نامه در سطح سه و چهار حوزه با محوریت مهدویت و امام زمان(عج) نگاشته و تدوین شده است.



وی ارائه آموزش‌های تخصصی و کوتاه‌مدت به صورت حضوری، مکاتبه‌ای و مجازی را از دیگر فعالیت‌های این مرکز عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون 400 هزار نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند. همچنین در بخش تربیت مربی نیز هزار و 600 نفر این آموزش‌ها را دریافت کرده‌اند.