پرداخت 18 میلیارد تومان از بدهی چایکاران

علی محرر در گفتگو با مهر درباره پرداخت پول چایکاران گفت: حدود 10 روز پیش از این 18 میلیارد تومان از بدهی چایکاران پرداخت شده است که مربوط به چین اول برگ سبز بوده است.

وی افزود: در مجموع بدهی دولت به چایکاران در حدود 25 میلیارد تومان بوده است که هم اکنون 18 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی هم تا چند روز آینده پرداخت می شود.

سرپرست سازمان چای در پاسخ به این پرسش که چرا هر ساله پول چایکاران با تاخیر پرداخت می شود، اظهار داشت: ما هر ساله از همان ابتدا برای دریافت پول چایکاران به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست می دهیم بنابراین دولت اگر بودجه را تامین کند سازمان چای هم بدهی چایکاران را پرداخت می کند.

محرر بااشاره به اینکه سازمان چای تنها متولی تولید چای است، تصریح کرد: اگر بودجه تامین شود در زمان مناسب هم سازمان پول چایکاران را پرداخت می کند تا مشکلاتی برای کشاورزان بوجود نیاید.

به گزارش مهر، سازمان چای هرساله برگ سبز چای را از کشاورزان بصورت تضمینی خریداری می کند اما کشاورزان برای دریافت پول خود با مشکلات زیادی روبرو می شوند و معمولا پول چین اول خود را که در اردیبشهت شروع می شود تا پایان تیرماه هم بطور کامل دریافت نمی کنند.

بنابراین با شروع فصل برداشت اغلب با مشکلات مالی روبرو هستند که همین امر موجب شده است که در سال های اخیر اغلب زنان و کودکان یک خانواده تنها کارگران باغ های چای باشند.