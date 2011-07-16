توافقنامه انگلیس و مالزی برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، نجیب رزاق دراین دیدار به همراه دیوید کامرون همتای انگلیسی خود یک توافق نامه در زمینه مقابله با جنایت های برون مرزی به امضا رساند که مفاد آن شامل مبارزه با قاچاق انسان، تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و مواد شیمیایی، جرایم اینترنتی، جعل اسناد، گروگان گیری و آدم ربایی است.

نجیب رزاق همچنین درسخنانی با اشاره به موفقیت طرح تحول اقتصادی مالزی درزمینه های مختلف از جمله جذب سرمایه گذاران خارجی درکشورگفت: دولت مالزی تمام تلاش خود را برای فراهم کردن امکانات لازم برای تشویق سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از موقعیت های نهفته در مالزی انجام خواهد داد.

وی طرح تحول اقتصادی مالزی را باعث شاداب ترشدن فضای کاری و بالارفتن حس رقابت و همچنین تقویت بخش خصوصی در کشور خواند و از مسئولان بخش خصوصی و شرکت های جویای سرمایه گذاری انگلیس دعوت کرد با بازدید از مالزی از نزدیک شاهد پیشرفت های روز افزون این کشور در زمینه های اقتصادی و تجاری باشند.