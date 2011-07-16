دوهزار قالیباف در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان صبح شنبه در دومین جلسه کمیته فرش آذربایجان غربی افزود: بیش از 100 هزار بافنده در آذربایجان غربی مشغول به بافندگی هستند که 11 هزار و 821 نفر از این تعداد تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: هفت هزار و 164 نفر از بافندگان استان جهت شرکت در آزمون به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده اند که از این تعداد چهار هزار و 318 نفر موفق به دریافت گواهی مهارت فنی و حرفه ای شدند.

رئیس گروه فرش آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهارداشت: آذربایجان غربی یکی از مراکز مهم قالیبافی در سطح کشور محسوب می شود که سالانه بیش از 424 هزار متر فرش تولید می کند.

خلیل نوری با بیان اینکه بیشتر حجم تولید ورزش در استان صادراتی است، گفت: سالانه بیش از 30 میلیون دلار فرش دستباف از آذربایجان غربی به سایر کشور ها صادر می شود.

شیدا سهرابی، نماینده شرکت برق استان در ادامه این جلسه ضمن ارائه توضیحات لازم در رابطه با برق مصرفی کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز تولید فرش دستباف، گفت: در صورتی که هریک از کارگاه های قالیبافی از طرف سازمان بازرگانی استان دارای مجوز باشند هزینه برق مصرفی آنها بصورت برق صنعتی محاسبه خواهد شد.

رئیس انجمن طراحان و نقاشان آذربایجان غربی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه این انجمن با اهداف تجمیع تمام طراحان و نقاشان، رسیدگی به وضعیت معیشت هنرمندان، اقدام جهت ثبت آثار و همچنین فراهم نمودن شرایط بیمه هنرمندان تشکیل یافته است، افزود: وجود مواد اولیه فرش و ایجاد پل ارتباطی بین بافنده و طراح و نقاش مهمترین عامل در تولید فرش است.

امیر عباس پیاهو گفت: کتاب جامع فرش استان که از فرودین ماه سال جاری با هدف شناساندن فرش استان به کل کشور ها در حال طراحی است، بزودی منتشر می شود.

در پایان این جلسه هریک از تولید کنندگان و نمایندگان تشکل ها سئوالات خود را مطرح کرده و ادارات ذیربط پاسخ های خود را ارائه کردند.