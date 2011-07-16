به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این حمله دست کم 10 نفر از تظاهرات کنندگان زخمی شدند.

ناآرامی ها زمانی آغاز شد که صدها نفر در خیابانهای امان شعارهای ضد دولتی سر می دادند، بر اساس گزارشهای منتشره، بسیاری از مجروحان روزنامه نگار بودند.

عکاس خبرگزاری فرانسه که خود در بین مجروحان است، گفت : با وجودی که ما لباس مخصوص رسانه ها و خبرنگاران را بر تن داشتیم، پلیس ما را کتک زد. ما فکر می کردیم در حالیکه در کنار پلیس ایستاده ایم از برخوردها در امان خواهیم ماند.

معترضان اردنی خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصای و مبارزه جدی و فراگیر با فساد روزافزون در کشورشان هستند.

آنها همچنین خواستار کناره گیری "معروف بخیت" نخست وزیر این کشور و کابینه اش و انحلال پارلمان هستند.

بر اساس این گزارش، اردنی ها این افراد را عروسک رژیم عبدالله دوم می دانند.