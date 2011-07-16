اهم اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای آذربایجان غربی با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در مهمترین آنها تیم اروم اسپور ارومیه مقابل همشهری خود برق ارومیه با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید .

در دیدارهایی که به طور همزمان در شهرهای مختلف استان برگزار شد، تیم اروم اسپور ارومیه در ورزشگاه تختی این شهر مقابل برق ارومیه پیروز شد .

گل های این دیدار را "اصغر زاهدپور" دو بار در دقایق شش و 40 و "محمود داداشی" در دقیقه 79 برای اروم اسپور به ثمر رساندند .

گل های تیم برق ارومیه را "میلاد کسایی" در دقیقه 26 و "محمد اسماعیل زاده" در دقیقه 46 وارد دروازه میزبان کردند .

" حامد احمدی" به همراه "احمد کاظم لو" و "عزیز علیزاده" قضاوت این دیدار بر عهده داشت و در دیگر بازیها، تیم سیمینه رود میاندوآب در خانه با حساب 2 بر 1 از سد تیم یاران اشنویه گذشت، پرسپولیس مهاباد با نتیجه 3 بر 2 در مقابل میهمان خود کاویان نقده به پیروزی رسید و شهرداری نقده با نتیجه پرگل 6 بر صفر بر تیم اتحاد ارومیه غلبه کرد .

این هفته تیم نوروز بوکان با قرعه استراحت روبه رو بوده که در پایان هفته ششم این مسابقات تیم اروم اسپور ارومیه با 18 امتیاز صدرنشین است و تیم شهرداری نقده با 13 امتیاز در رده دوم قرار دارد .

دیدارهای هفته هفتم این رقابتها روز دوشنبه این هفته به شرح زیر برگزار می شود :

برق ارومیه - یاران اشنویه

نوروز بوکان - اتحاد ارومیه

اروم اسپور ارومیه - سیمینه رود میاندآب

پرسپولیس مهاباد - شهرداری نقده

تیم کاویان نقده این هفته استراحت دارد .

در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای استان آذربایجان غربی 9 تیم حضور دارند .

قهرمانی زنجان و آذربایجان شرقی در مسابقات بسکتبال دختران زیر 12 و 14سال منطقه هفت کشور

مسابقات بسکتبال دختران زیر12 و 14 سال منطقه هفت کشور با قهرمانی تیمهای زنجان و آذربایجان شرقی به پایان رسید .

در این مسابقات شش تیم از زنجان، آذربایجان غربی و شرقی در دو رده سنی زیر 12 و 14 سال و به مدت دو روز در سالن فردوسی ارومیه به مصاف هم رفتند .

بسکتبال نوجوانان زیر 14 سال :

آذربایجان شرقی 53 - 24 آذربایجان غربی

زنجان 29 - 59 آذربایجان شرقی

زنجان 20 - 53 آذربایجان غربی

در این رده سنی تیمهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به مرحله پایانی طی روزهای آینده از سوی فدراسیون بسکتبال اعلام می شود، راه یافتند .

مینی بسکتبال زیر 12 سال :

زنجان 31 - 19 آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی 40 - 42 زنجان

آذربایجان شرقی 47 - 10 آذربایجان غربی

تیمهای زنجان و آذربایجان شرقی به مرحله پایانی راه یافتند .

این مسابقات روز 23 تیر ماه جاری آغاز و عصر روز جمعه پایان یافت .

المپیاد ورزشی دانشجویان دختر منطقه شمالغرب کشور با معرفی تیمهای برتر پایان یافت

این مسابقات با حضور تیمهای دانشگاه تبریز، ارومیه، هنر اسلامی تبریز، صنعتی سهند تبریز، صنعتی تبریز، تربیت معلم آذربایجان تبریز برگزار شد .

شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال، دوومیدانی، شنا و تنیس روی میز با هم به رقابت پرداختند .

در پایان این رقابتها نتایج به شرح ذیل اعلام شدند :

والیبال دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

فوتبال دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه

دوومیدانی دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تنیس روی میز دانشگاه تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه صنعتی ارومیه

شنا دانشگاه ارومیه، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز

بسکتبال دانشگاه تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه ارومیه

این مسابقات ازبیستم تیر ماه جاری آغاز و به مدت 4 روز به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد .