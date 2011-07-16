به گزارش خبرنگار مهر، دیروز جمعه 24 تیرماه در مراسم اختتامیه اولین همایش هم اندیشی ایده پردازان برتر در مجتمع ملاصدرای سامان صدا و سیما سایت جدید ایده افتتاح شد و سید حسین مسیح‌پور مدیر این سایت بخش‎های مختلف آن از جمله بخش دانلودها با قابلیت دسترسی به منابع آموزشی و فایل‌ها و منابع مورد نیاز را برای ایده‌پردازان تشریح کرد.

همچنین خبر داده شد گفتگوهای اساتید در این همایش دو روزه به زودی بر روی سایت ایده قرار خواهد گرفت. در این مراسم با حضور علی اصغر فهیمی‌فر مدیر گروه علمی فرهنگی، سید مهدی علوی مدیر حوزه ریاست، نجم‌الدین عبادتی مدیریت پشتیبانی و سمیرا رستمی مدیر روابط عمومی از 16 تن از برترین کاربران سایت ایده تقدیر و قدردانی شد.