محمد صمصامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای کانونهای مساجد که اسامی مهدی و سایر القاب امام زمان (عج) را داشته باشند، با اهدای هدایایی تجلیل خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه های این کانون در روز نیمه شعبان افزود: برگزاری جشن ولادت و مراسم احیا همزمان با نیمه شعبان از برنامه ‌های این کانون در ایام ولادت امام زمان (عج) است.

صمصامی همچنین از اهدای هدیه به هم نامان مادر امام زمان (عج) خبر داد و افزود: بانوانی که دارای اسامی مهدیه و نرجس باشند نیز هدیه دریافت خواهند کرد.

وی یادآور شد: دو جشن بزرگ ولایت امام زمان (عج) در حسینیه سرسبیل شهرستان یزد و احیای شب نیمه شعبان در امامزاده جعفر یزد، برگزاری مسابقات مختلف از جمله برنامه‌های این کانون در شب نیمه شعبان است.

صمصامی از برگزاری سه دوره آموزش عمومی مبانی مهدویت، تداوم دوره ‌های آموزشی تکمیلی یک و دو برای افرادی که در طول سال دوره دیده اند و دوره تربیت مربی به عنوان مهمترین برنامه ‌های کانون، ویژه ایام تابستان 90 خبر داد.

مدیر کانون عهد یزد یادآور شد: کتابخانه تخصصی مهدویت کانون عهد با بیش از هزار جلد کتاب تخصصی ویژه مهدویت یکی از بزرگترین کتابخانه ‌های تخصصی مهدویت در کشور است.