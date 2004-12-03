وزير كشور عربستان در گفتگوي اختصاصي با "مهر " : ايران نقش مثبتي در تحولات منطقه اي دارد/ همسايگان بايد به برقراري امنيت و ثبات در عراق كمك كنند

شاهزاده نايف بن عبدالعزيزوزير كشورعربستان درپاسخ به اين سوال خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر كه نقش ايران و عربستان را در برقراري امنيت و ثبات در عراق چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت : ايران وعربستان مي توانند با همكاري يكديگر نقش مهمي در برقراري امنيت و ثبات منطقه بوي‍ژه عراق ايفا كنند.



وي درباره سطح روابط كنوني ميان دوكشورگفت : روابط دو كشوردر سطح بسيارخوبي است و مقامات دو كشور براي گسترش هر چه بيشتر آن مصمم هستند. وي افزود : ايران كشور مهم منطقه است و نقش مثبتي در تحولات منطقه اي دارد. به گفته وي ، ايران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه اي مي توانند به برقراري امنيت و ثبات در عراق و كمك به دولت اين كشور براي برقراري امنيت و انتخابات كمك كند.



وزير كشور عربستان در پاسخ به اين سوال خبرنگار بين الملل مهر درباره نقش رياض در تحولات منطقه اي گفت :عربستان نقش مثبتي در برقراري امنيت وثبات منطقه اي به ويژه عراق دارد زيرا معتقد است هرگونه بي ثباتي در عراق تاثيرات منفي بر امنيت منطقه اي و همسايگان دارد.



وي گفت : رياض اهتمام ويژه اي به امنيت وثبات عراق و حفظ وحدت ارضي و ملي اين كشور مي دهد و با هرگونه تلاش هاي تفرقه افكنانه كه با هدف برهم زدن وحدت ارضي وملي عراق انجام شود، مخالف است .



شاهزاده نايف بن عبدالعزيز درپاسخ به اين سوال خبرنگار مهر كه با توجه به اينكه كشورعربستان طي ماه هاي اخير صحنه حملات متعدد تروريستي بوده است، ارزيابي شما چيست و هدف از اين حملات چيست ودولت رياض چه اقدامي براي مبارزه با اين اقدامات تدارك ديده است ، گفت : عربستان تاكنون گام هاي مهمي براي مبارزه با تروريسم وگروههاي خرابكارانه برداشته است زيرا اين گروه ها با اين اقدامات خود مي خواهند به ثبات اين كشور خدشه وارد كنند و جو ارعاب وناامني را ميان شهروندان بوجود آورندو به اهداف خبيث خود دست يابند كه خوشبختانه تاكنون با تلاش بي وقفه نيروهاي امنيتي عربستان گام هاي مهمي براي سركوب و ريشه كن كردن گروه هاي تروريستي برداشته شده است ما مصمم هستيم با تمام توان تروريسم را در سرزمين وحي ريشه كن كنيم .



وي درباره اينكه كشورهاي همسايه عراق چگونه مي توانند در برقراري امنيت وثبات عراق مشاركت كنند، گفت : كشورهاي همسايه نقش مهمي در امنيت و ثبات عراق دارند آنها با كنترل كامل و نظارت سخت بر مرزهاي خود و ممانعت از ورود خرابكاران و تروريست ها مي توانند گام مهمي در تثبيت اوضاع عراق بردارند.



نايف بن عبدالعزيز خواستار مشاركت بيشتر و موثرتر كشورهاي همسايه براي كمك به برقراري امنيت وثبات عراق از طريق كنترل بهتر و بيشتر مرزها و تحقق آنچه مردم عراق به آن چشم دوخته اند، شد.



وي درباره ارزيابي خود از كنفرانس وزراي كشور همسايگان عراق گفت : از اقدام ارزشمند جمهوري اسلامي ايران در برگزاري اين كنفرانس و ميزباني شايسته آن تقدير و تشكر مي كنم برگزاري اين اجلاس نشان دهنده اهتمام جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه به تحولات عراق ونگراني آنها از ادامه ناامني وخشونتها در عراق و تلاش آنها براي دستيابي به يك ديدگاه ونقطه نظر مشترك درباره نحوه كمك به دولت و ملت عراق در اين شرايط بسيار دشوار است .



وي از درخواست جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري نشست وزراي كشور همسايگان عراق براي بررسي اوضاع امنيتي اين كشور تقدير وتشكر كرد.نايف بن عبد العزيزگفت: وظيفه ما است كه در كنار عراق قرار گيريم و اينكه از دولت عراق در اين شرايط دشوار حمايت كنيم.



وي تاكيد كرد: بايد حداكثر تلاش واهتمام خود را بكار گرفت تا هيچ اذيت وآزاري از ناحيه همسايگان به عراق نرسد بايد از امكانات امنيتي خود براي حفظ امنيت عراق استفاده كنيم.

شايان ذكر است كنفرانس وزراي كشور همسايگان عراق طي روزهاي سه شنبه وچهارشنبه اين هفته (10 و11 آذر) درتهران با حضور وزراي كشور عربستان، ايران، كويت، اردن، سوريه ، تركيه، عراق و مصر به عنوان ناظر برگزار شد.

گفتني است وزير كشور عربستان درباره اينكه آيا كشور شما قصد اعزام نيروي امنيتي به عراق دارد، گفته بود : عراقي ها نيروهايي براي امنيت و حفاظت خوددارند اما ما هر آنچه از بخواهند آمادگي كمك به آنها را داريم .

