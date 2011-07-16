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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

دیلمی خبر داد:

شناسایی 1440 مربی امدادی در هلال احمر کشور

شناسایی 1440 مربی امدادی در هلال احمر کشور

نکاء - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش های تخصصی موسسه علمی کاربردی هلال احمر کشور گفت: هزار و 440 مربی امداد و نجات در این جمعیت شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دیلمی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه دوره آموزشی تربیت مربی نجات از سیلاب ویژه مربیان کشور در نکاء افزود: ارتقاء کیفی دوره های آموزشی از سیاست های موسسه آموزش عالی هلال احمر جمهوری اسلامی است.

وی افزود: نقش مربیان در توانمند سازی نجاتگران و نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر بسیار موثر و غیرقابل انکار است.

وی گفت: در حال حاضر هزار و 440 نفر مربی تخصصی در جمعیت هلال احمر به ثبت رسیده است.

دیلمی تصریح کرد: شناسایی مربیان خبره استانی به منظور تدوین کارشناسی متون و سرفصل های قابل ارائه در دوره های آموزشی از سیاست های موسسه آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر  است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: استفاده از تمام ظرفیت های آموزشی به منظور توانمندسازی نیروهای امدادی و ارتقاء توان عملیاتی از رویکردهای اساسی جمعیت هلال احمراست.

عباد اسدی اظهار داشت: آموزش و آموختن فریضه ای است که در منطق دین مبین اسلام هیچ وقت متوقف نمی شود از این رو به روز رسانی دانش و اطلاعات مورد نیاز همواره باید در دستور کار امدادگران باید باشد.

اسدی، برگزاری این دوره ها را فرصت بسیار مناسبی برای تحقق اهداف آموزشی جمعیت هلال احمر دانست و بر نهادینه سازی برگزاری این دوره ها تاکید کرد.

در پایان این دوره از مربیان و دست اندرکاران این دوره آموزشی با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 1360200

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