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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

فخر موحدی:

طرح های صنعتی متقاضی تسهیلات در گلستان بررسی شد

طرح های صنعتی متقاضی تسهیلات در گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان گلستان از بررسی طرحهای صنعتی متقاضی استفاده از تسهیلات توسط سازمان صنایع و معادن، بانک صادرات و خانه صنعت و معدن استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصرفخر موحدی پیش از ظهر شنبه در گفتگویی خبری افزود: پس از تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و موافقت استانداری و همچنین بنا به درخواست مشترک سازمان صنایع و معادن و بانک صادرات استان جلسه ای با حضور رئیس و معاونین سازمان صنایع و معادن و مدیر عامل بانک صادرات استان به همراه رئیس حوزه اعتباری این بانک و رئیس خانه صنعت و معدن استان در خصوص بررسی طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به بانک صادرات و همچنین طرح های جدید در محل این سازمان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد طرح های صنعتی معرفی شده از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به بانک صادرات در سال 89 توسط کارشناسان سازمان صنایع و معادن و بانک صادرات بررسی و در خصوص اعطای تسهیلات به آنها تصمیم گیری شود.
 
وی بررسی طرح های صنعتی سرمایه گذاری جدید شامل طرح های ایجادی و نیمه تمام و سرمایه در گردش جهت امکان پذیرش و اعطای تسهیلات مرتبط را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد.
 
رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: همچنین مصوب شد استانداری گلستان، سازمان صنایع و معادن استان و بانک صادرات و خانه صنعت و معدن استان طی جلسه مشترکی که با دعوت از صنعتگران و سرمایه گذارانی که در بانک صادرات بدهی معوق دارند انجام پذیرد، وضعیت واحدهای مذکور را بررسی کنند.
کد مطلب 1360202

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