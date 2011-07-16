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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

"روزی مردم" نمایش رادیویی شد

"روزی مردم" نمایش رادیویی شد

یزد - خبرگزاری مهر: گروه نمایش صدای مرکز یزد نمایش رادیویی "روزی مردم" را روی آنتن برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این نمایش مربوط به چند نفر از تجار یزد است که در گیر و دار جنگ جهانی اول تصمیم می گیرند گندمها را انبار کنند تا به قیمت بالا بفروشند.

در این میان یکی از تجار یزدی بنام میرزا ابراهیم که می بیند رزق و روزی مردم مورد احتکار تجار قرار گرفته، نقشه ای طرح می کند تا کیسه های ریگ را بار شتر کرده و وارد شهر کند و شایعه کند که گندم آورده تا محتکران گندمها را از انبار بیرون بیاورند.

این کار اتفاق می افتد و گندمها به مردم داده می شود و تجار برای خرید گندم سراغ میرزا ابراهیم می روند و داستان ادامه می یابد...

این نمایش رادیویی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی حمید طلایی به روی آنتن می رود و مرتضی نسیم سبحان، محمد جباری، محبوبه زارعیان و محمد ارکان در آن نقش آفرینی می کنند.

علی دهقان زاده، احمد صدیقی و جمال فلاح نیز صدابرداران این مجموعه هستند.

نمایش های رادیویی روزهای پنج شنبه ساعت 22 و 30 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

کد مطلب 1360208

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