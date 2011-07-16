"روزی مردم" نمایش رادیویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این نمایش مربوط به چند نفر از تجار یزد است که در گیر و دار جنگ جهانی اول تصمیم می گیرند گندمها را انبار کنند تا به قیمت بالا بفروشند.

در این میان یکی از تجار یزدی بنام میرزا ابراهیم که می بیند رزق و روزی مردم مورد احتکار تجار قرار گرفته، نقشه ای طرح می کند تا کیسه های ریگ را بار شتر کرده و وارد شهر کند و شایعه کند که گندم آورده تا محتکران گندمها را از انبار بیرون بیاورند.

این کار اتفاق می افتد و گندمها به مردم داده می شود و تجار برای خرید گندم سراغ میرزا ابراهیم می روند و داستان ادامه می یابد...

این نمایش رادیویی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی حمید طلایی به روی آنتن می رود و مرتضی نسیم سبحان، محمد جباری، محبوبه زارعیان و محمد ارکان در آن نقش آفرینی می کنند.

علی دهقان زاده، احمد صدیقی و جمال فلاح نیز صدابرداران این مجموعه هستند.

نمایش های رادیویی روزهای پنج شنبه ساعت 22 و 30 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.