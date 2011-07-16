نظارت بر محورهای اصلی شهرکرد تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی انجام کار کارشناسی در اصلاح محورهای ورودی و خروجی شهرستان شهرکرد برای رفع مسائل و مشکلات ترافیکی را مطلوب ارزیابی و اظهار داشت: خط کشی معابر سطح شهر پیش از بازگشایی مدارس ضروری و شهرداریها باید نسبت به اجرای این مهم اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به ازدیاد مسافرتهای تابستانی به شهرستان شهرکرد افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی این شهرستان و تعطیلات تابستان حجم سفرهای تابستانی افزایش یافته که نظارت بر محورهای مواصلاتی در ساماندهی وضعیت ترافیک شهری ضرورت دارد.

فرماندار شهرستان شهرکرد تأمین نظم و تسهیل در عبور و مرور، کاهش حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن به منظور افزایش کنترل تخلفات و پیشگیری از حوادث رانندگی پوشش ترافیکی محورهای شهرستان شهرکرد را ضروری دانست.