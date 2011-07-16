به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از سوی پژوهشگاه رویان با همکاری ستاد توسعه فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از روز سه شنبه 28 تیرماه آغاز می شود و تا روز جمعه 31 تیرماه ادامه دارد.

در دومین دوره مدرسه تابستانی زیست شناسی تکوینی و سلولهای بنیادی علاوه بر محققان کشور، چهار استاد بین المللی در زمینه زیست شناسی تکوینی و سلولهای بنیادی حضور خواهند داشت.



رئیس بخش جنین شناسی مرکز تحقیقات کودکان ملبورن استرالیا، رئیس بخش آناتومی و جنین شناسی دانشگاه غرب استرالیا، یکی از متخصصان مدارهای نورونی موثر در ترس و اضطراب از کشور سنگاپور و رئیس انجمن زیست شناسی تکوینی ایالت ویکتوریای استرالیا از اساتید بین المللی هستند که موضوعاتی را در این حوزه ارائه می دهند.



این اساتید در زمینه هایی چون حرکت سلولها و چگونگی تنظیم آنها در طی تکوین، عوامل موثر بر آسیب و ترمیم سلولهای عضله اسکلتی در بیماریهای عضلانی چون دیستروفی عضلانی دوشن، مهندسی بافت، تکوین لوله گوارش و تولید سلولهای اندودرمی از سلولهای بنیادی مقالاتی ارائه خواهند داد.



طبق این گزارش در این برنامه همچنین دکتر حسن رشیدی از محققان ایرانی مقیم انگلستان که در زمینه پیوند سلولهای بنیادی به جنین جوجه برای ارزیابی و تمایز آنها به مشتقات مزودرمی و عصبی مطالعه می کند، حضور می یابد.