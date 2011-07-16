هشدار دامپزشکی آق قلا نسبت به خرید مرغ زنده

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعطیلی و پلمپ چند مرکز عرضه مرغ زنده در آق قلا اشاره کرد.

وی اظهار داشت: از آنجائیکه عرضه کنندگان مرغ زنده اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند بنابراین خرید مرغ زنده مخاطرات بهداشتی جدی برای سلامت جامعه ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه جمع آوری مراکز عرضه مرغ زنده هیچ مشکلی از لحاظ تامین مرغ مورد نیاز مردم ایجاد نمی کند به تمام شهروندان توصیه می شود تنها از مرغ های بسته بندی شده که به اندازه کافی در سطح استان و شهرستان وجود دارد استفاده کنند.

دکتر مسلمی در ادامه بیان داشت: مسائل بهداشتی با توجه به گسترش جمعیت شهرها و مصارف روزانه مردم همواره اهمیت و تازگی دارد و هیچگاه نباید از توجه جدی مردم و مسئولان خارج شود.

رئیس شبکه دامپزشکی در پایان با بیان موضوع عنوان کرد: اگر مردم بدانند مرغی که در مراکز بهداشتی ذبح و کنترل نشود ممکن است چه مخاطراتی برای سلامت آنها داشته باشد هیچگاه از مرغ زنده استفاده نمی کنند و این مهم نیازمند اطلاع رسانی دقیق توسط مسئولان و دستگاههای ذیربط است.