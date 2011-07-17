عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص شرایط تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم شرایط خوبی دارد. چند روزی است برای برپایی اردوی نهایی به بروجرد سفر کرده‌ایم. در این اردو ضمن تکمیل کردن کارهای بدنسازی به مرور تمرینات تاکتیکی می پردازیم تا نفرات جدید با بازیکنان قدیمی به هماهنگی رسیده و تیم انسجام لازم را پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه تمرینات تیم فوتبال صبای قم از پنجم تیرماه آغاز شده است، افزود: ما اولین تیمی بودیم که تمرینات خود را برای حضور در یازدهمین دوره لیگ برتر آغاز کردیم و تنها تیمی بودیم که با ترکیب بازیکنان کامل مراحل آماده سازی را پیگیری کردیم. خوشبختانه تا به امروز به آنچه مدنظر داشتیم، رسیده‌ایم و همه کارها روی روال پیش رفته و پیگیری شده است.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه مدعی شد ترکیب این تیم با نظر و تصمیم او بسته و تکمیل شده است و اظهار داشت: در فوتبال دیگر اسم‌ها بازی نمی کنند و اگر بروید و تنها بازیکنان اسم و رسم دار جذب کنید، به نتیجه نخواهید رسید. باید یک تیم کامل داشته باشید نه یک مجموعه که فقط چند بازیکن خوب در اختیار دارد.

ویسی خاطرنشان کرد: ما این فصل برای برطرف کردن نقاط ضعف و قوت خود بازیکن گرفتیم و دلخوش به اسم و رسم بازیکنان نکردیم. در تیم ما یک گروه بازیکن جوان و با انگیزه به نفرات خوب و باتجربه فصل گذشته اضافه شده‌اند که باهم ترکیبی خوب را برای فصل آینده تشکیل خواهند داد.

وی تنها نیاز تیم فوتبال صبای قم در مقطع زمانی فعلی را رسیدن بازیکنان به هماهنگی و انسجام عنوان کرد و گفت: مطمئن باشید تیم صبا در پایان فصل پیش رو از رتبه دهم جدول که فصل گذشته بدست آورد، بالاتر می رود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطر نشان کرد: تیم فوتبال صبای قم در فصل نقل و انتقالات با 15 بازیکن جوان تقویت شده است و شما اطمینان داشته باشید در فصل پیش رو علاوه بر اینکه تیم جوان ما پدیده لیگ خواهد شد، چند بازیکن پدیده نیز به فوتبال ایران معرفی خواهیم کرد.

ویسی با انتقاد از بی توجهی رسانه‌ها به تیم صبای قم گفت: من به این مسائل هیچ توجهی ندارم و تنها به تیم خود و اهدافی که مدنظر دارم، فکر می کنم. از آنجائیکه من با دلال‌ها سر و کاری ندارم و با توصیه آنها تیم صبا را نبستم آنها فضا را به گونه‌ای ایجاد کرده‌اند که همه نسبت به ما بی توجه باشند.

وی درخاتمه تصریح کرد: برای من جبهه گیری دلال‌ها و بی توجهی به تیم صبای قم مهم نیست، مهم کاری است که من دارم انجام می دهم و به آن اعتقاد دارم. من به هیچ عنوان زیر بار خواسته‌های دلال‌ها نمی روم و تیمم را آنطور که خودم صلاح می دانم، آماده و هدایت می کنم. اطمینان هم دارم با این هدف به موفقیت می رسم.