منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان گلستان حدود 300 واحد تولیدی تحت پوشش اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هستند و حدود 380 فرآورده تولیدی نیز مشمول استاندارد اجباری است.

وی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری 23 پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 360 درصد رشد داشته است.



وی عنوان کرد: پنج پروانه مربوط به صنایع غذایی، دو پروانه مربوط به صنایع بسته بندی و سلولزی و 16 پروانه در زمینه مصالح ساختمانی بوده است.



وی افزود: با عنایت به قانون ارتقاء کیفی تولیدات صنعتی، علاوه بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری، تولیدکنندگان فرآورده های غیرمشمول نیز ملزم به رعایت یک استاندارد معتبر برای فرآورده های خود هستند.



قلیچ لی ادامه داد: در این مدت از سال جاری سه مجوز کاربرد علامت استاندارد که مربوط به صنایع غذایی بوده، صادر شده و 43 پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز، تمدید شده است.



دبیر شورای استاندارد گلستان، همچنین از تعلیق پنج پروانه و ابطال 16 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این پروانه ها در زمینه های صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع برق و مکانیک بوده است.



قلیچ لی در ادامه از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات در استان خواست که از تولید و عرضه کالاهای فاقد نشان استاندارد، خودداری کنند زیرا به موجب قانون ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی با آنها برخورد خواهد شد.