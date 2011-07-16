به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس بیات صبح شنبه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران، بیان داشت: مقوله مهدویت از جنبه‌های اعتقادی، معرفتی، انتظار و منتظرین قابل بررسی و آسیب‌شناسی است که عدم پاسخگویی صحیح به هر یک از این بخش‌ها امکان گرفتارشدن فرد را در دام معنویت‌های غیراسلامی و عرفان‌های کاذب فراهم می‌کند.



وی اقدامات انجام شده برای ترویج فرهنگ مهدویت را کافی ندانست و گفت: با توجه به گسترده‌بودن حجم هجمه‌های دشمنان نسبت به مسئله مهدویت برای جداکردن مردم از امام زنده خود، اقدامات انجام شده برای مقابله با هجمه‌های دشمنان کافی نیست و باید از کیفیت لازم محتوایی و ساختاری برخوردار باشد.



وی اضافه کرد: باید در زمینه تنویر افکار عمومی و آگاه‌سازی عموم جامعه نسبت به امام زمان(عج) و شناخت آن حضرت اقدامات گسترده‌تری انجام شود.



این پژوهشگر مهدوی وظیفه رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه ملی را در این زمینه مهم دانست و افزود: رسانه‌های جمعی باید با استفاده از ابزار هنر و تصویر در قالب فیلم، سریال و مستند در این زمینه فعالیت کرده و به سئوالات و شبهات موجود پاسخ دهند.



بیات با ذکر نمونه‌هایی از کارهای مناسبی که انجام شده است، بیان داشت: ساخت و تولید آثار هنری و سریال‌ها همچون مختار و آثار مذهبی دیگر تاثیرگذاری بیشتری برای درک درست از مهدویت و پاسخ به شبهات موجود دارد.



عدم توجه به مهدویت ناشی از ناآگاهی است



وی عدم توجه به مسئله مهدویت را ناشی از جهل و ناآگاهی و باعث مرگ جاهلی و گمراهی در دین عنوان کرد و افزود: اثبات وجود امام زمان(عج) و انتظار از مطالب عقلی است و نمی‌توان آن را با احساسات ثابت کرد.



وی صبر و شکیبایی در دین و انتظار، تسلیم اراده و مصلحت خداوند برای ظهور، علم و بصیرت، امر به معروف و نهی از منکر، معرفت افزایی مردم به همراه دعا برای فرج را از الزامات زمینه‌سازی ظهور ولی‌عصر(عج) ذکر کرد.



بیات تاکید کرد: باید وجود امام را به دلیل غیبت طولانی آن ثابت کرد که این امر از طریق استفاده از آیات و روایات و نشانه‌های تاریخی آن قابل طرح است.



وی گفت: دشمنان از دلایل حسی برای اثبات امام عصر(عج) سوء‌استفاده کرده و برای جدایی مردم از امام خود شبهه پراکنی کرده و آنان را با شک و تردید مواجه می‌کنند.



وی بیان داشت: اگر هر یک از افراد به درستی به وظایف خود عمل کنند یکی از شرایط ظهور مهیا شده است و در چنین صورتی جامعه به سوی اصلاح پیش می‌رود و مردم برای حمایت از آن حضرت آمادگی لازم روحی و معنوی را به دست آورده‌اند.